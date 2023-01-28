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Стрельбу у «Города Давида» в Иерусалиме устроил 13-летний подросток

JP: стрельбу на месте раскопок «Город Давида» в Восточном Иерусалиме устроил 13-летний подросток
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Фото: REUTERS/Ammar Awad
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Стрельбу в Восточном Иерусалиме на месте археологических раскопок «Город Давида» устроил 13-летний подросток, его личность установлена. Об этом сообщило издание The Jerusalem Post (JP) в субботу, 28 января.

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Отмечается, что имя злоумышленника — Мухаммед Алият, он житель Восточного Иерусалима.

Во время стрельбы нападающий был ранен свидетелями инцидента, имевшими право на ношение оружие, и отправлен в больницу.

В полиции заявили, что Алият уже допрошен.

Ранее в этот день сообщалось, что в Израиле в Восточном Иерусалиме двое человек получили ранения в результате стрельбы на месте археологических раскопок «Город Давида». Полиция сообщила, что пострадали двое мужчин 22 и 45 лет, оба в тяжелом состоянии с травмами верхней части тела были доставлены в больницу.

Полиция Израиля предварительно квалифицирует этот инцидент как теракт.

Днем ранее также в районе Восточного Иерусалима в результате теракта при стрельбе в синагоге погибло восемь человек. Еще 10 получили ранения. Нападение совершил 21-летний житель Восточного Иерусалима Алкам Хайри, после чего стал стрелять по людям, когда они бросились на улицу. Он был ликвидирован при задержании.

28 января полиция Израиля сообщила о задержании 42 человек в ходе расследования этого теракта.

В тот же день премьер Израиля Биньямин Нетаньяху во время визита на место совершения теракта назвал нападение на посетителей синагоги «одним из самых жестоких, которые мы знали за последние годы».

В свою очередь основные палестинские группировки, действующие на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, назвали теракт около синагоги в Восточном Иерусалиме естественной реакцией на преступления израильских властей против их народа.

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