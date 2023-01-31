Доля онлайн-покупок на зарубежных сайтах сократилась в три раза

Доля трансграничной торговли в общем обороте онлайн-ритейла сократилась с 13% до 3,7% и составила 166 млрд рублей, а количество заказов измеряется единицами. Речь идет о данных за 11 месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным показателем за 2021 год. Об этом «Известиям» рассказал президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

По его словам, на рынке онлайн-ритейла произошло перераспределение и основной объем онлайн-покупок сейчас — это внутренняя торговля. По итогам 11 месяцев она выросла на 37,2% и составила 4,3 трлн рублей.

«При этом рост не был равномерным: иногда он поднимался до аномальных значений, затем снижался до обычных величин среднемесячного спроса. И даже несмотря на то что в регионах получение 80% заказов обходится без курьеров (через пункты выдачи заказов), говорить о спаде в интернет-торговле и сокращении рынка курьерских услуг, так же как и о пике развития этого сервиса, преждевременно», — заметил эксперт.

30 января в онлайн-магазине Wildberries рассказали, как устанавливаются скидки на товары. Как отметили в пресс-службе компании, перечеркнутая цифра в карточке товаров на сайте не является его ценой. По сути, это просто техническая информация, которую выводят для покупателя.

Ранее, 2 января, сообщалось, что, по информации Корпорации МСП, с начала пандемии число торгующих через интернет малых и средних предприятий выросло в шесть раз, до 245,9 тыс.

До этого, 9 декабря 2022-го, стали известны результаты исследования аналитиков ПАО «МТС», согласно которым продажи на российских маркетплейсах в ноябре 2022 года выросли в 2,7 раза в сравнении с тем же месяцем предыдущего года.