Сделал сам: продажи электротоваров под брендами ритейлеров выросли в разы
Розница в разы нарастила продажи электротоваров под собственными торговыми марками (СТМ) взамен ушедших иностранных компаний, выяснили «Известия». Например, у «Ситилинка» и Merlion в прошлом году по сравнению с 2021-м реализация такой техники выросла на 50% и 30%, в «М.Видео-Эльдорадо» — в два-шесть раз. Доля этих товаров в 2022-м выросла вдвое, подсчитала Mobile Research Group. Непритязательные, но при этом доступные гаджеты пользуются популярностью, когда покупатель выбирает не столько бренд, сколько оптимальное соотношение цены и качества, говорят эксперты. К тому же у ритейлеров больше инструментов для продвижения своей продукции, чем чужой, добавляют они.
Сам себе бренд
В 2022 году спрос на электротовары, которые реализуют под собственными торговыми марками ритейлеры и дистрибуторы, кратно увеличился. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка. Например, в «Ситилинке» продажи техники под брендом ритейлера SunWind выросли по сравнению с 2021-м в 1,5 раза, рассказал его директор по маркетингу Александр Дедов.
О росте спроса на товары СТМ Novex и Hi говорят и в «М.Видео-Эльдорадо». Насколько в целом выросли продажи, представители ритейлера не уточнили, но раскрыли показатели по отдельным категориям. Так, спрос на электрические зубные щетки подскочил в шесть раз, на пылесосы — в четыре раза, на морозильники и посудомоечные машины — в три раза, на кондиционеры — в два раза.
Продажи продукции под собственным брендом дистрибутора Merlion (Starwind, Digma, «Оклик», Buro и другие) в прошлом году по сравнению с 2021-м увеличились примерно на треть, притом что к концу года спрос на технику в среднем упал на 20–30%, утверждает директор дивизиона компании «Собственные торговые марки» Константин Десслер.
При этом вместе со спросом растет и ассортимент СТМ-товаров, отмечают опрошенные «Известиями» участники рынка. Например, «М.Видео-Эльдорадо» в 2022 году увеличил номенклатуру товаров Novex и Hi примерно на 400 наименований. Под этими брендами, в частности, начали продаваться тостеры, встраиваемые холодильники, кухонные комбайны, мясорубки, а также СВЧ-печи, отметили в объединенном ритейлере. Там добавили, что в некоторых категориях СТМ уже занимают значительную долю: на них приходится, к примеру, 46% продаж холодильников с верхней морозильной камерой, 21% — однодверных холодильников, 18,3% морозильного оборудования, 20% аксессуаров для аудио- и видеотехники.
— СТМ — одно из приоритетных направлений нашей работы. В 2022 году «Ситилинк» расширил ассортимент собственной торговой марки SunWind на 30%. У нас представлено свыше 400 позиций бренда более чем в 50 товарных группах, — сказали в «М.Видео-Эльдорадо».
В прошлом году ритейлер начал продавать моноблоки и компьютерные колонки SunWind, видеорегистраторы, накопители SSD и удлинители, перечислил он. Ассортимент продолжит расти, добавил Александр Дедов.
У Merlion будет много новинок как в бытовой технике, так и в категориях, связанных с компьютерами и аксессуарами, примерные сроки запуска — второе полугодие 2023 года, прогнозирует Константин Десслер.
Сейчас на Ozon представлено около 100 товаров в категории бытовой техники и электроники под СТМ маркетплейса, рассказали в компании.
— В этом году мы существенно расширим ассортимент СТМ мелкой бытовой техникой, — поделился планами ее представитель. — Ozon также наращивает ассортимент СТМ в самых востребованных товарных категориях, из которых ушли известные бренды или чувствуются незакрытые потребности покупателей.
На своем поле
Интерес к CTM испытывают не только розница и дистрибуторы — такой формат интересует и сотовых операторов. К примеру, в салонах и онлайн-магазине МТС можно приобрести телевизоры и ТВ-приставки под брендом KION, а также мобильные модемы и роутеры МТС, отметил ее представитель.
Популярность CTM-брендов объясняется тем, что наряду с марками из КНР, России и СНГ они заполнили опустевшую нишу крупных международных производителей, прекративших поставки в нашу страну, говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
— Вместе с их уходом прекратились и промокампании, и теперь покупатель выбирает не бренд как таковой, а приемлемое соотношение цены и качества, — утверждает эксперт.
По оценке Mobile Research Group, если в 2021 году доля CTM на рынке электроники и бытовой техники составляла около 10% в штуках и 5% в деньгах, то в 2022-м — 20% и 12% соответственно.
Как правило, СТМ-техника производится в Китае. Несмотря на это, такие бренды успешно конкурируют с производителями из КНР, поскольку рознице в данном случае никто не диктует условия. Она может устанавливать на свою технику любые цены, запускать промоакции, перечислил Эльдар Муртазин. Кроме того, ее продвигают консультанты в магазинах, добавил он. По его словам, бренды розничных сетей не отличаются обилием функций или дизайном, зато и стоят недорого.
По прогнозу эксперта, со временем начнется передел рынка между розничными брендами: какие-то исчезнут, другими начнет торговать не одна сеть, а несколько.
CTM-техника бюджетного и среднего класса на фоне ухода крупных транснациональных брендов действительно стала достойной альтернативой как им, так и китайским электротоварам производителей второго эшелона, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Продвигая такую продукцию в своих магазинах, марка получает существенную экономию на раскрутке — в условиях, когда рекламы крупных производителей нет или почти нет, считает он.
К тому же под ритейлерскими брендами продается всё больше крупной бытовой техники. Это показательно, поскольку параллельный импорт продукции известных производителей в силу веса и габаритов не так просто наладить, как, например, смартфонов и ноутбуков. В итоге разница в цене и ассортименте похожая продукция «своего» и «чужого» бренда может отличаться в разы, заключает эксперт.