Сделал сам: продажи электротоваров под брендами ритейлеров выросли в разы

Розница в разы нарастила продажи электротоваров под собственными торговыми марками (СТМ) взамен ушедших иностранных компаний , выяснили «Известия». Например, у «Ситилинка» и Merlion в прошлом году по сравнению с 2021-м реализация такой техники выросла на 50% и 30%, в «М.Видео-Эльдорадо» — в два-шесть раз. Доля этих товаров в 2022-м выросла вдвое, подсчитала Mobile Research Group. Непритязательные, но при этом доступные гаджеты пользуются популярностью, когда покупатель выбирает не столько бренд, сколько оптимальное соотношение цены и качества, говорят эксперты. К тому же у ритейлеров больше инструментов для продвижения своей продукции, чем чужой, добавляют они.

Сам себе бренд

В 2022 году спрос на электротовары, которые реализуют под собственными торговыми марками ритейлеры и дистрибуторы, кратно увеличился . Об этом «Известиям» рассказали участники рынка. Например, в «Ситилинке» продажи техники под брендом ритейлера SunWind выросли по сравнению с 2021-м в 1,5 раза , рассказал его директор по маркетингу Александр Дедов.

О росте спроса на товары СТМ Novex и Hi говорят и в «М.Видео-Эльдорадо» . Насколько в целом выросли продажи, представители ритейлера не уточнили, но раскрыли показатели по отдельным категориям. Так, спрос на электрические зубные щетки подскочил в шесть раз, на пылесосы — в четыре раза, на морозильники и посудомоечные машины — в три раза, на кондиционеры — в два раза.

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Продажи продукции под собственным брендом дистрибутора Merlion (Starwind, Digma, «Оклик», Buro и другие) в прошлом году по сравнению с 2021-м увеличились примерно на треть , притом что к концу года спрос на технику в среднем упал на 20–30%, утверждает директор дивизиона компании «Собственные торговые марки» Константин Десслер.

При этом вместе со спросом растет и ассортимент СТМ-товаров , отмечают опрошенные «Известиями» участники рынка. Например, «М.Видео-Эльдорадо» в 2022 году увеличил номенклатуру товаров Novex и Hi примерно на 400 наименований. Под этими брендами, в частности, начали продаваться тостеры, встраиваемые холодильники, кухонные комбайны, мясорубки, а также СВЧ-печи , отметили в объединенном ритейлере. Там добавили, что в некоторых категориях СТМ уже занимают значительную долю: на них приходится, к примеру, 46% продаж холодильников с верхней морозильной камерой, 21% — однодверных холодильников, 18,3% морозильного оборудования, 20% аксессуаров для аудио- и видеотехники.

— СТМ — одно из приоритетных направлений нашей работы. В 2022 году «Ситилинк» расширил ассортимент собственной торговой марки SunWind на 30%. У нас представлено свыше 400 позиций бренда более чем в 50 товарных группах , — сказали в «М.Видео-Эльдорадо».

В прошлом году ритейлер начал продавать моноблоки и компьютерные колонки SunWind, видеорегистраторы, накопители SSD и удлинители, перечислил он. Ассортимент продолжит расти, добавил Александр Дедов.

У Merlion будет много новинок как в бытовой технике, так и в категориях, связанных с компьютерами и аксессуарами , примерные сроки запуска — второе полугодие 2023 года, прогнозирует Константин Десслер.

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Сейчас на Ozon представлено около 100 товаров в категории бытовой техники и электроники под СТМ маркетплейса , рассказали в компании.

— В этом году мы существенно расширим ассортимент СТМ мелкой бытовой техникой, — поделился планами ее представитель. — Ozon также наращивает ассортимент СТМ в самых востребованных товарных категориях, из которых ушли известные бренды или чувствуются незакрытые потребности покупателей.

На своем поле

Интерес к CTM испытывают не только розница и дистрибуторы — такой формат интересует и сотовых операторов . К примеру, в салонах и онлайн-магазине МТС можно приобрести телевизоры и ТВ-приставки под брендом KION, а также мобильные модемы и роутеры МТС, отметил ее представитель.

Популярность CTM-брендов объясняется тем, что наряду с марками из КНР, России и СНГ они заполнили опустевшую нишу крупных международных производителей, прекративших поставки в нашу страну , говорит ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

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— Вместе с их уходом прекратились и промокампании, и теперь покупатель выбирает не бренд как таковой, а приемлемое соотношение цены и качества , — утверждает эксперт.

По оценке Mobile Research Group, если в 2021 году доля CTM на рынке электроники и бытовой техники составляла около 10% в штуках и 5% в деньгах, то в 2022-м — 20% и 12% соответственно.

Как правило, СТМ-техника производится в Китае. Несмотря на это, такие бренды успешно конкурируют с производителями из КНР, поскольку рознице в данном случае никто не диктует условия. Она может устанавливать на свою технику любые цены, запускать промоакции , перечислил Эльдар Муртазин. Кроме того, ее продвигают консультанты в магазинах, добавил он. По его словам, бренды розничных сетей не отличаются обилием функций или дизайном, зато и стоят недорого.

По прогнозу эксперта, со временем начнется передел рынка между розничными брендами : какие-то исчезнут, другими начнет торговать не одна сеть, а несколько.

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CTM-техника бюджетного и среднего класса на фоне ухода крупных транснациональных брендов действительно стала достойной альтернативой как им, так и китайским электротоварам производителей второго эшелона, считает гендиректор TelecomDaily Денис Кусков. Продвигая такую продукцию в своих магазинах, марка получает существенную экономию на раскрутке — в условиях, когда рекламы крупных производителей нет или почти нет , считает он.