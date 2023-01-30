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Онлайн-ритейлеры рассказали о принципе установления скидок на товары

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Cfoto
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Перечеркнутая цифра в карточке товаров на сайте Wildberries не является его ценой. По сути, это просто техническая информация, которую выводят для покупателя, рассказали «Известиям» 30 января в пресс-службе компании. Такая фактура включает в себя разные скидки, их делает не только продавец, но и онлайн-ритейлер.

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В компании не стали объяснять «Известиям», как конкретно высчитывают перечеркнутые значения, подчеркнув, что к цене товара они не имеют отношения.

«Стоимость товара, то есть его конечная цена для покупателя, выделена жирным шрифтом. С помощью графика динамики его стоимости можно узнать, как она менялась на протяжении всей истории размещения этого товара на площадке», — добавили в компании.

Там уточнили, что продавцы сами устанавливают цены и скидки на свои товары. Дополнительный дисконт постоянного покупателя предоставляет онлайн-платформа — он может достигать 33%. Эту программу Wildberries финансирует за свой счет: например, за 2022 год ритейлер вложил в скидки 249 млрд рублей, в 2021 году — на 38% меньше.

Перечеркнутые цены на Ozon — это стоимость, которую установили на товар до его размещения в акции, сказали «Известиям» в Ozon. Продавцы могут участвовать в больших распродажах онлайн-платформы, а также самостоятельно устраивать промо-кампании и назначать скидки.

«Яндекс Маркету» важно сохранять доверие покупателей во время распродаж и защищать интересы продавцов с честными скидками. Поэтому мы продолжаем развивать меры против завышения цен», — отметили в компании, добавив, что теперь в личном кабинете продавца маркетплейс покажет максимальные цены для участия в акциях площадки, их рассчитают на основе цен всех предложений в карточке товара за прошлые периоды.

В акциях с прямой скидкой и флеш-распродажах компания проверяет конечную цену, а в промокодах — цену на витрине с учетом скидки по нему, заметили в «Яндекс Маркете».

Ранее, 2 января, сообщалось, что, по информации Корпорации МСП, с начала пандемии число торгующих через интернет малых и средних предприятий выросло в шесть раз, до 245,9 тыс.

До этого, 9 декабря 2022-го, стали известны результаты исследования аналитиков ПАО «МТС», согласно которым продажи на российских маркетплейсах в ноябре 2022 года выросли в 2,7 раза в сравнении с тем же месяцем предыдущего года.

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