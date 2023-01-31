Столтенберг раскрыл «опасность» победы России на Украине

Успех российской спецоперации по защите Донбасса может стать «опасным посылом» для авторитарных лидеров по всему миру, заявил 31 января генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Посыл будет заключаться в том, что если они используют военную силу, они могут достичь своих целей», — сказал он во время посещения военной базы Ирума японских Сил самообороны. Кадры выступления Столтенберга опубликовало агентство Reuters на своем YouTube-канале.

Столтенберг находится в Японии с официальным визитом. 31 января у него запланирована встреча с премьер-министром страны Фумио Кисидой. На минувших выходных генсек НАТО посетил Южную Корею, где провел несколько двусторонних встреч с руководством страны.

10 декабря 2022 года Столтенберг заявил, что конфликт на Украине может вылиться в полномасштабное прямое столкновение России и НАТО. Он допустил, что всё может «пойти ужасным образом».

За день до этого президент России Владимир Путин отметил, что страны Запада сознательно идут на обострение ситуации в мире и умножение хаоса. Глава государства указал, что таким образом западные элиты стремятся сохранить свое доминирование.

В октябре Столтенберг также отметил, что победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО. Между тем он подчеркнул, что Североатлантический альянс не является частью конфликта на Украине.

Россия продолжает спецоперацию, начавшуюся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в Донбассе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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