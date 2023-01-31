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Столтенберг раскрыл «опасность» победы России на Украине

Генсек НАТО Столтенберг: победа РФ на Украине станет «опасным посылом» авторитарным лидерам
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Фото: Global Look Press/dpa/Kay Nietfeld
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Успех российской спецоперации по защите Донбасса может стать «опасным посылом» для авторитарных лидеров по всему миру, заявил 31 января генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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«Посыл будет заключаться в том, что если они используют военную силу, они могут достичь своих целей», — сказал он во время посещения военной базы Ирума японских Сил самообороны. Кадры выступления Столтенберга опубликовало агентство Reuters на своем YouTube-канале.

Столтенберг находится в Японии с официальным визитом. 31 января у него запланирована встреча с премьер-министром страны Фумио Кисидой. На минувших выходных генсек НАТО посетил Южную Корею, где провел несколько двусторонних встреч с руководством страны.

10 декабря 2022 года Столтенберг заявил, что конфликт на Украине может вылиться в полномасштабное прямое столкновение России и НАТО. Он допустил, что всё может «пойти ужасным образом».

За день до этого президент России Владимир Путин отметил, что страны Запада сознательно идут на обострение ситуации в мире и умножение хаоса. Глава государства указал, что таким образом западные элиты стремятся сохранить свое доминирование.

В октябре Столтенберг также отметил, что победа России в конфликте на Украине станет поражением НАТО. Между тем он подчеркнул, что Североатлантический альянс не является частью конфликта на Украине.

Россия продолжает спецоперацию, начавшуюся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в Донбассе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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