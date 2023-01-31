Пушилин оценил влияние поставок западных танков Украине на ход СВО

Поставки западной военной техники на Украину не смогут изменить баланс сил в текущем противостоянии. Таким мнением во вторник, 31 января, заявил «РИА Новости» врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Что касается объявленных Западом планов по поставкам Украине танков, то не вызывает сомнений, что все они станут мишенью для российской армии, как и вся предыдущая бронетехника», — заявил он.

По словам собеседника агентства, это не повлияет на сроки освобождения ДНР, поскольку боевой потенциал РФ и союзных сил значительно превосходит возможности противника даже с учетом коллективной поддержки.

Накануне Пушилин отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку военной техники, которую эффективно ликвидируют российские бойцы. Кроме того, работа ремонтных баз ВСУ затруднена на фоне уничтожения энергетической инфраструктуры страны.

Ранее, 25 января, президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. В тот же день правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Вслед за решением ФРГ о планах поставить танки Leopard 2 Украине заявили в Испании, Финляндии, Португалии, Нидерландах и Норвегии.

Комментируя это решение, военный эксперт Игорь Никулин в беседе с «Известиями» заявил, что поставки танков Leopard 2 на Украину радикально не повлияют на ход спецоперации РФ. Он отметил, что у российских военных с ними проблем не будет.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Киев также рассчитывает получить от Запада боевые самолеты, артиллерию и дальнобойные ракеты. Он подчеркнул, что партнеры «должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, должны выйти на поставки самолетов».

Специальная операция России по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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