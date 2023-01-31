Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают нехватку танков и различных видов боеприпасов. Об этом в понедельник, 30 января, заявил в эфире Первого канала врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

«По технике у противника мы видим определенные сложности. Действительно, подразделения министерства обороны на разных участках пожгли технику, уничтожили достаточно много», ― рассказал Пушилин.

По словам врио главы ДНР, у киевских боевиков нет возможности чинить поврежденную технику, поскольку работа ремонтных баз затруднена на фоне уничтожения энергетической инфраструктуры.

«Сложности ― мы это чувствуем, также мы видим сложности и с отдельными видами боеприпасов у противника, но это отнюдь не значит, что завтра или послезавтра они закончатся полностью», ― добавил Пушилин.

Ранее в этот день Денис Пушилин заявил, что российские войска смогли закрепиться в восточной части Угледара. Также, по его словам, военнослужащие России продвигаются на основных участках ДНР. В то же время Пушилин подчеркнул, что говорить о полном окружении, например, города Артемовск пока рано.

Также корреспондент немецкой газеты Bild Юлиан Репке написал, что получал жалобы от украинских боевиков на тяжелое положение украинской армии под Артемовском. Он упомянул, что российская армия ведет против противника артиллерийские обстрелы «буквально каждые пять секунд».

Кроме того, 30 января президент Украины Владимир Зеленский назвал тяжелым положение ВСУ на артемовском и угледарском направлениях в Донецкой Народной Республике (ДНР). Он рассказал о постоянных штурмах и попытках прорвать оборону со стороны российских сил.

До этого, 25 января, Денис Пушилин заявил, что Киев продолжает стягивать в район Марьинки кадровые резервы своих Вооруженных сил. По его словам, командование ВСУ стремится всеми возможными способами затянуть освобождение населенного пункта.

Специальная операция России по защите Донбасса продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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