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В Белом доме объяснили отказ поставлять Украине истребители F-16

CNN: Белый дом объяснил отказ передавать ВСУ истребители F-16 большими объемами поставок
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Фото: REUTERS/Ints Kalnins/File Photo
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США передает Украине огромное количество вооружений даже без учета истребителей F-16. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби 30 января в разговоре с телеканалом CNN.

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Кирби подчеркнул, что Вашингтон в ближайшие месяцы уже планирует передать Украине существенные типы оружия вроде танков Abrams.

«Виды вооружений, которые, как мы знаем, будут иметь решающее значение для того, чтобы снова помочь украинцам в боевых действиях сейчас, в зимнее время, а также в тех боевых действиях, которые, как мы ожидаем, они будут вести весной», ― подчеркнул тот.

Координатор Совета национальной безопасности США пояснил, что отказ президента США Джо Байдена от поставок Киеву самолетов обусловлен стратегическим видением Вашингтона и тем, что, как ему кажется, больше понадобится украинской армии.

«Итак, на самом деле это был один из тех случаев, когда мы пытаемся спрогнозировать, какие потребности потребуются Украине, когда погода улучшится и русские перейдут к активным боевым действиям», ― пояснил он.

Ранее в этот день Джо Байден заявил, что его администрация в настоящий момент не намерена поставлять истребители F-16 Киеву. В ходе общения с журналистами у Белого дома американского президента спросили, планирует ли Вашингтон передать F-16, на что тот ответил отрицательно.

26 января стало известно, что ряд западных стран обсуждают возможную скорую поставку современных истребителей для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Однако многие политики опасаются угрозы эскалации конфликта.

Накануне президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. В тот же день правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Вслед за решением ФРГ о планах поставить танки Leopard 2 Украине заявили в Испании, Финляндии, Португалии, Нидерландах и Норвегии.

Президент Украины Владимир Зеленский в свою очередь заявил, что Киев также рассчитывает получить от Запада боевые самолеты, артиллерию и дальнобойные ракеты. Он подчеркнул, что партнеры «должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, должны выйти на поставки самолетов для Украины».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, о которой власти РФ объявили на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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