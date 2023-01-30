Захарова назвала основную задачу нового посла США в РФ Трейси

Важной задачей для нового посла США в РФ Линн Трейси является не ухудшить отношения стран еще больше. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в понедельник, 30 января.

«Очень важная для нее сейчас задача — еще больше не ухудшить двусторонние отношения», — сказала Захарова в комментарии телеканалу «Звезда».

Дипломат также отметила, что Россия со своей стороны сделала всё возможное, чтобы обезопасить приезд Трейси в Москву на фоне недовольства российским обществом проводимой США политикой.

«Мы сделали очень многое, чтобы охранить ее безопасность потому, что, если бы она столкнулась с тем, что о Соединенных Штатах по-настоящему думает наш народ, ей бы не поздоровилось. У людей гнев», — пояснила Захарова.

Глава американской дипмиссии прибыла в МИД России для вручения копий верительных грамот утром в понедельник. В это время около министерства проходила акция протеста против политики США. Протестующие скандировали: «Зачем вы приехали?», «Война — бизнес США», «Тигры» и «Абрамсы» горят одинаково», «Америка — страна-террорист».

В здание Трейси вошла без комментариев. Покинула МИД России посол также молча.

Позднее в этот же день в МИД РФ сообщили, что Трейси вручила заместителю главы российского МИДа Сергею Рябкову копии верительных грамот.

В ходе встречи Рябков и Трейси обсудили ряд актуальных вопросов двусторонних отношений между странами. Главе американской дипмиссии было указано на контрпродуктивность нынешнего конфронтационного курса США, «чреватого серьезными негативными последствиями».