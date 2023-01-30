«‎Торговля между РФ и ФРГ не вернется к традиционной структуре‎»

Торговля между Россией и Германией из-за угрозы усиления санкций уже не вернется к традиционной структуре , сложившейся в последние годы. Это, однако, не означает, что снижение динамики невозможно компенсировать за счет развития новых направлений , заявил в интервью «‎Известиям» торговый представитель РФ в Берлине Андрей Соболев. По его словам, больше всего немецкие компании страдают от европейских финансовых санкций, направленных против российских банков и препятствующих проведению платежей. При этом торгпред уточнил: компаний ФРГ, продолжающих работу в России, «‎‎остается немало». Он также сказал, что на фоне энергокризиса потребители в Германии теперь вынуждены экономить даже на товарах повседневного спроса .

«‎Сотрудничество уперлось в стену политически мотивированных санкций»‎

— Как изменилось экономическое сотрудничество России и Германии в 2022 году?

— Необходимо отметить, что начало 2022 года в части российско-германского сотрудничества было очень уверенным . Экономики стран мира начали восстанавливаться после удара, нанесенного пандемией коронавируса, как и международная торговля. Двусторонний товарооборот между Россией и Германией за первые два месяца года продемонстрировал прирост более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и почти на 20% по сравнению с этим же периодом 2019-го.

При этом рост товарооборота в основном обеспечивался объемами российского экспорта в Германию, который по сравнению с 2021 годом увеличился в 1,5 раза. Помимо топливно-энергетических товаров, традиционно составляющих наибольшую долю российского экспорта в ФРГ, свой вклад внесли прежде всего различные металлы и материалы, такие как медь, алюминий, никель, сталь, пластмасса, древесина и изделия из них, продукция химической промышленности.

Торговля между РФ и ФРГ Фото: РИА Новости/Павел Львов

В этом контексте хотел бы обратить внимание на то, что наращивание российских поставок различных металлов и материалов в Германию было связано не только с повышением цен на них на мировых рынках, но и с изменениями, происходящими в немецкой экономике, которые берут начало еще до пандемии.

В настоящее время зависимость Германии от импорта сырья растет и достигла таких масштабов , что эксперты профильного ведомства геонаук и природных ресурсов ФРГ уже говорят об уязвимости национальной экономики и призывают к расширению переработки металлических ресурсов в стране. Прежде всего тех, которые важны для ускоренного перехода к электромобильности и так называемого энергоповорота, расширения использования возобновляемых источников энергии.

Чтобы проиллюстрировать, приведу следующие цифры: в 2021 году общий объем импортируемого в ФРГ сырья составил чуть менее 400 млн т, соответствующие затраты выросли более чем наполовину за год и достигли рекордно высокого уровня в €211 млрд. В 2021-м на энергоносители и металлическое сырье приходилась половина расходов ФРГ на импорт.

Помимо сырья и металлов, в начале 2022 года в Германии регистрировался рост спроса и на российскую электротехническую, стеклянную и керамическую, бумажную продукцию, товары сектора АПК — наш экспорт увеличивался как в стоимостном, так и в натуральном выражении, что свидетельствует о повышении конкурентоспособности отечественной продукции на международном рынке.

Торговля между РФ и ФРГ Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

Однако в конце февраля 2022-го набирающее обороты российско-германское торгово-экономическое сотрудничество уперлось в стену политически мотивированных санкций . Хотя в марте двусторонний товарооборот всё еще показал незначительный рост, он был полностью обусловлен резким скачком внешнеторговых цен на энергоносители. В последующие месяцы объемы торговли между Россией и Германией начали снижаться.

— Общий объем экспорта в Россию из Германии в июле 2022 года составил $1 млрд, что на 63% ниже уровня аналогичного периода 2021 года ($2,8 млрд), заявили в статистическом ведомстве ФРГ (Destatis). Можно ли сказать, что это был пик падения, или ситуация продолжает меняться в сторону сокращения?

— Если говорить о пике снижения немецкого экспорта в Россию, то он пришелся на апрель 2022 года. В следующие два месяца ввоз продукции в РФ постепенно увеличивался, не приближаясь к апрельским значениям. В октябре 2022 года, например, Destatis снова отчиталось о снижении поставок немецких товаров в Россию. Это снижение, как и в апреле, и в июле, объясняется вступлением в силу запретов на поставку продукции определенных категорий из Европейского союза в Россию.

Торговля между РФ и ФРГ Фото: РИА Новости/Павел Лисицын

И хотя сейчас уже нет того хаоса в сфере логистики, оказавшего сильное негативное влияние на динамику товарооборота в начале года, санкционные пакеты в отношении России в ЕС продолжают приниматься. В уже принятых содержатся запреты, которые вступают в силу в этом месяце — как в отношении поставок в Россию, так и из России. Это, в том числе из-за угрозы усиления санкционного давления на РФ, заставляет предположить, что торговля между нашими странами не вернется к традиционной структуре, сложившейся за последние годы. Это, однако, не означает, что снижение динамики сотрудничества невозможно компенсировать за счет развития новых направлений .

«‎Уже сейчас многие потребители не могут позволить себе повседневные товары»‎

— Как текущий кризис повлиял на потребление немцев?

— Прежде всего необходимо отметить, что текущий кризис начался с так называемого энергокризиса , обусловленного резким ростом цен на энергоносители на мировых рынках с начала 2022 года, и последовавших перебоев в цепочках поставок сырья и промежуточной продукции немецких компаний, ситуация с которыми только начала к тому времени постепенно улучшаться после отступления пандемии.

Эти обстоятельства в свою очередь привели к росту цен практически на все виды промышленной продукции, который за 2022 год составил в среднем от 20 до 40% в зависимости от отрасли, и к падению промышленного производства в стране, оно до сих пор не может вернуться к уровню начала 2022-го. Немецкие экономисты предсказывают сохранение этой ситуации и падение ВВП ФРГ до середины 2023 года, после чего экономика должна вернуться к росту.

Торговля между РФ и ФРГ Фото: Global Look Press/Roberto Pfeil

Потребители в Германии, на плечи которых немецкие производители постепенно перекладывают выросшие затраты, вынуждены были столкнуться с рекордным скачком инфляции , которая в октябре 2022 года достигла нового максимума в истории объединенной Германии — +10,4%, а также с падением своих реальных доходов. По оценкам экспертов исследовательского института немецкого делового издания Handelsblatt, ни значительное повышение в ФРГ минимальной заработной платы осенью 2022 года, ни программы помощи правительства страны даже близко не смогут компенсировать потери в покупательской способности граждан.

По итогам 2022 года оборот сектора розничной торговли ФРГ сократился на 0,3% в реальном выражении. Даже интернет-магазины, которые во время пандемии демонстрировали взрывообразный рост оборота, переживают падение спроса. Потребители теперь вынуждены экономить на всем — даже на самых простых товарах , что бумерангом бьет по отрасли FMCG (товары повседневного спроса), которую долгое время считали устойчивой к любым кризисам.

Цены продолжают расти: по данным мюнхенского Института экономических исследований, более 70% производителей напитков и продуктов питания планируют дальнейшее повышение цен. Чтобы получить представление о его масштабах, можно привести следующие цифры. По последним доступным данным статистического ведомства Германии, цены производителей на продукты питания в октябре 2022 года были почти на 40% выше , чем в том же месяце 2021-го. При этом в октябре потребители заплатили за продукты питания и безалкогольные напитки только на 20% больше , чем годом ранее: многие производители в 2022 году повысили свои цены, но не смогли пока полностью передать это повышение потребителям.

Торговля между РФ и ФРГ Фото: Global Look Press/Monika Skolimowska

Дальнейшее повышение цен в 2023 году, вероятно, окажет сильное социальное воздействие. Уже сейчас многие потребители не могут позволить себе повседневные товары. Даже те, у кого еще хватает денег не только на еду, но и, скажем, на косметику, всё чаще переходят на более дешевую ноунейм-продукцию. Так называемые собственные марки торговых сетей уже завоевали долю рынка в 72% по 327 категориям товаров, проанализированных крупнейшим в Германии институтом маркетинговых исследований GfK: если в продаже имеются товары собственных марок, то потребители приобретают именно их.

Соответственно, в 2023 году компании — поставщики, так сказать, брендовой продукции должны будут больше полагаться на специальные акции, чтобы в принципе иметь возможность продавать свои товары экстремально чувствительным к ценам покупателям.

Тот факт, что многие потребители ищут более дешевые альтернативы, особенно сильно повлияет на производителей и продавцов органических продуктов. С января по октябрь 2022-го этот рынок в Германии впервые в истории сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 4%. Потребители уже стали в целом покупать меньше органических продуктов, а если и покупают, то, как правило, в супермаркетах и дискаунтерах, а не в специализированных магазинах — сеть органических рынков Basic уже подала заявление о банкротстве, другие органические сети также находятся в процессе реструктуризации.

Торговля между РФ и ФРГ Фото: Global Look Press/Ingo Schulz

Сдержанность потребителей и рост трат, вероятно, усилят тенденцию к консолидации в отрасли в 2023 году. Чтобы смягчить давление расходов, производители также пытаются удешевить свою продукцию — эксперты называют это даунгрейдингом (downgrading) — экономят, например, на рыбе или мясе или заменяют подсолнечное масло жирами более низкого качества.

Компании также реагируют на повышение затрат уменьшением размеров упаковки и нетто-веса продукции, но сохраняют прежнюю отпускную цену . Например, производитель кондитерских изделий HARIBO GmbH&Co. KG (ФРГ) уменьшил размер упаковок своих желейных мишек (Goldbären) с 200 до 175 г, сохранив рекомендованную розничную цену на уровне 99 евроцентов. Компании вынуждены идти на эти шаги, чтобы обеспечить хорошее предложение начального уровня и в целом остаться актуальными для покупателей.

«‎Две трети респондентов жалуются на феномен «чрезмерного соблюдения» санкций»‎

— Говоря про немецкие компании и российский рынок, как сейчас оценивается положение компаний из ФРГ?

— Согласно проведенному Восточным комитетом германской экономики исследованию, посвященному экономическим последствиям санкций, приблизительные потери только 66 отдельных опрошенных немецких компаний составляют более €2 млрд . Более 80% пострадало от санкций и понесло связанный с ними экономический ущерб.

В первую очередь это касается компаний производственного сектора, причем значительная часть приходится на машиностроение и производство оборудования. Чуть менее пятой части имеет собственное производство в России. Более половины компаний имеет в нашей стране оборот от €10 млн до €1 млрд. Почти все они страдают от санкций, введенных ЕС, США и другими странами, а также от ответных мер, введенных РФ.

Торговля между РФ и ФРГ Фото: Global Look Press/Jochen Tack

Больше всего компаний — более 50% — пострадало от европейских финансовых санкций, которые направлены против российских банков и препятствуют проведению платежных операций в РФ и из РФ. Две трети респондентов жалуются на феномен «чрезмерного соблюдения» санкций (overcompliance).

При этом необходимо понимать, что в Германии крупные компании находятся под колоссальным давлением общественности, СМИ, международных корпоративных клиентов . В условиях неопределенности, имеющихся барьеров, нарушений стабильности цепочек поставок, ряда других факторов такое давление обусловило заявления нескольких компаний о прекращении поставок в Россию или приостановке ведения бизнеса в нашей стране.