«Торговля между РФ и ФРГ не вернется к традиционной структуре»
Торговля между Россией и Германией из-за угрозы усиления санкций уже не вернется к традиционной структуре, сложившейся в последние годы. Это, однако, не означает, что снижение динамики невозможно компенсировать за счет развития новых направлений, заявил в интервью «Известиям» торговый представитель РФ в Берлине Андрей Соболев. По его словам, больше всего немецкие компании страдают от европейских финансовых санкций, направленных против российских банков и препятствующих проведению платежей. При этом торгпред уточнил: компаний ФРГ, продолжающих работу в России, «остается немало». Он также сказал, что на фоне энергокризиса потребители в Германии теперь вынуждены экономить даже на товарах повседневного спроса.
«Сотрудничество уперлось в стену политически мотивированных санкций»
— Как изменилось экономическое сотрудничество России и Германии в 2022 году?
— Необходимо отметить, что начало 2022 года в части российско-германского сотрудничества было очень уверенным. Экономики стран мира начали восстанавливаться после удара, нанесенного пандемией коронавируса, как и международная торговля. Двусторонний товарооборот между Россией и Германией за первые два месяца года продемонстрировал прирост более чем на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и почти на 20% по сравнению с этим же периодом 2019-го.
При этом рост товарооборота в основном обеспечивался объемами российского экспорта в Германию, который по сравнению с 2021 годом увеличился в 1,5 раза. Помимо топливно-энергетических товаров, традиционно составляющих наибольшую долю российского экспорта в ФРГ, свой вклад внесли прежде всего различные металлы и материалы, такие как медь, алюминий, никель, сталь, пластмасса, древесина и изделия из них, продукция химической промышленности.
В этом контексте хотел бы обратить внимание на то, что наращивание российских поставок различных металлов и материалов в Германию было связано не только с повышением цен на них на мировых рынках, но и с изменениями, происходящими в немецкой экономике, которые берут начало еще до пандемии.
В настоящее время зависимость Германии от импорта сырья растет и достигла таких масштабов, что эксперты профильного ведомства геонаук и природных ресурсов ФРГ уже говорят об уязвимости национальной экономики и призывают к расширению переработки металлических ресурсов в стране. Прежде всего тех, которые важны для ускоренного перехода к электромобильности и так называемого энергоповорота, расширения использования возобновляемых источников энергии.
Чтобы проиллюстрировать, приведу следующие цифры: в 2021 году общий объем импортируемого в ФРГ сырья составил чуть менее 400 млн т, соответствующие затраты выросли более чем наполовину за год и достигли рекордно высокого уровня в €211 млрд. В 2021-м на энергоносители и металлическое сырье приходилась половина расходов ФРГ на импорт.
Помимо сырья и металлов, в начале 2022 года в Германии регистрировался рост спроса и на российскую электротехническую, стеклянную и керамическую, бумажную продукцию, товары сектора АПК — наш экспорт увеличивался как в стоимостном, так и в натуральном выражении, что свидетельствует о повышении конкурентоспособности отечественной продукции на международном рынке.
Однако в конце февраля 2022-го набирающее обороты российско-германское торгово-экономическое сотрудничество уперлось в стену политически мотивированных санкций. Хотя в марте двусторонний товарооборот всё еще показал незначительный рост, он был полностью обусловлен резким скачком внешнеторговых цен на энергоносители. В последующие месяцы объемы торговли между Россией и Германией начали снижаться.
— Общий объем экспорта в Россию из Германии в июле 2022 года составил $1 млрд, что на 63% ниже уровня аналогичного периода 2021 года ($2,8 млрд), заявили в статистическом ведомстве ФРГ (Destatis). Можно ли сказать, что это был пик падения, или ситуация продолжает меняться в сторону сокращения?
— Если говорить о пике снижения немецкого экспорта в Россию, то он пришелся на апрель 2022 года. В следующие два месяца ввоз продукции в РФ постепенно увеличивался, не приближаясь к апрельским значениям. В октябре 2022 года, например, Destatis снова отчиталось о снижении поставок немецких товаров в Россию. Это снижение, как и в апреле, и в июле, объясняется вступлением в силу запретов на поставку продукции определенных категорий из Европейского союза в Россию.
И хотя сейчас уже нет того хаоса в сфере логистики, оказавшего сильное негативное влияние на динамику товарооборота в начале года, санкционные пакеты в отношении России в ЕС продолжают приниматься. В уже принятых содержатся запреты, которые вступают в силу в этом месяце — как в отношении поставок в Россию, так и из России. Это, в том числе из-за угрозы усиления санкционного давления на РФ, заставляет предположить, что торговля между нашими странами не вернется к традиционной структуре, сложившейся за последние годы. Это, однако, не означает, что снижение динамики сотрудничества невозможно компенсировать за счет развития новых направлений.
«Уже сейчас многие потребители не могут позволить себе повседневные товары»
— Как текущий кризис повлиял на потребление немцев?
— Прежде всего необходимо отметить, что текущий кризис начался с так называемого энергокризиса, обусловленного резким ростом цен на энергоносители на мировых рынках с начала 2022 года, и последовавших перебоев в цепочках поставок сырья и промежуточной продукции немецких компаний, ситуация с которыми только начала к тому времени постепенно улучшаться после отступления пандемии.
Эти обстоятельства в свою очередь привели к росту цен практически на все виды промышленной продукции, который за 2022 год составил в среднем от 20 до 40% в зависимости от отрасли, и к падению промышленного производства в стране, оно до сих пор не может вернуться к уровню начала 2022-го. Немецкие экономисты предсказывают сохранение этой ситуации и падение ВВП ФРГ до середины 2023 года, после чего экономика должна вернуться к росту.
Потребители в Германии, на плечи которых немецкие производители постепенно перекладывают выросшие затраты, вынуждены были столкнуться с рекордным скачком инфляции, которая в октябре 2022 года достигла нового максимума в истории объединенной Германии — +10,4%, а также с падением своих реальных доходов. По оценкам экспертов исследовательского института немецкого делового издания Handelsblatt, ни значительное повышение в ФРГ минимальной заработной платы осенью 2022 года, ни программы помощи правительства страны даже близко не смогут компенсировать потери в покупательской способности граждан.
По итогам 2022 года оборот сектора розничной торговли ФРГ сократился на 0,3% в реальном выражении. Даже интернет-магазины, которые во время пандемии демонстрировали взрывообразный рост оборота, переживают падение спроса. Потребители теперь вынуждены экономить на всем — даже на самых простых товарах, что бумерангом бьет по отрасли FMCG (товары повседневного спроса), которую долгое время считали устойчивой к любым кризисам.
Цены продолжают расти: по данным мюнхенского Института экономических исследований, более 70% производителей напитков и продуктов питания планируют дальнейшее повышение цен. Чтобы получить представление о его масштабах, можно привести следующие цифры. По последним доступным данным статистического ведомства Германии, цены производителей на продукты питания в октябре 2022 года были почти на 40% выше, чем в том же месяце 2021-го. При этом в октябре потребители заплатили за продукты питания и безалкогольные напитки только на 20% больше, чем годом ранее: многие производители в 2022 году повысили свои цены, но не смогли пока полностью передать это повышение потребителям.
Дальнейшее повышение цен в 2023 году, вероятно, окажет сильное социальное воздействие. Уже сейчас многие потребители не могут позволить себе повседневные товары. Даже те, у кого еще хватает денег не только на еду, но и, скажем, на косметику, всё чаще переходят на более дешевую ноунейм-продукцию. Так называемые собственные марки торговых сетей уже завоевали долю рынка в 72% по 327 категориям товаров, проанализированных крупнейшим в Германии институтом маркетинговых исследований GfK: если в продаже имеются товары собственных марок, то потребители приобретают именно их.
Соответственно, в 2023 году компании — поставщики, так сказать, брендовой продукции должны будут больше полагаться на специальные акции, чтобы в принципе иметь возможность продавать свои товары экстремально чувствительным к ценам покупателям.
Тот факт, что многие потребители ищут более дешевые альтернативы, особенно сильно повлияет на производителей и продавцов органических продуктов. С января по октябрь 2022-го этот рынок в Германии впервые в истории сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — на 4%. Потребители уже стали в целом покупать меньше органических продуктов, а если и покупают, то, как правило, в супермаркетах и дискаунтерах, а не в специализированных магазинах — сеть органических рынков Basic уже подала заявление о банкротстве, другие органические сети также находятся в процессе реструктуризации.
Сдержанность потребителей и рост трат, вероятно, усилят тенденцию к консолидации в отрасли в 2023 году. Чтобы смягчить давление расходов, производители также пытаются удешевить свою продукцию — эксперты называют это даунгрейдингом (downgrading) — экономят, например, на рыбе или мясе или заменяют подсолнечное масло жирами более низкого качества.
Компании также реагируют на повышение затрат уменьшением размеров упаковки и нетто-веса продукции, но сохраняют прежнюю отпускную цену. Например, производитель кондитерских изделий HARIBO GmbH&Co. KG (ФРГ) уменьшил размер упаковок своих желейных мишек (Goldbären) с 200 до 175 г, сохранив рекомендованную розничную цену на уровне 99 евроцентов. Компании вынуждены идти на эти шаги, чтобы обеспечить хорошее предложение начального уровня и в целом остаться актуальными для покупателей.
«Две трети респондентов жалуются на феномен «чрезмерного соблюдения» санкций»
— Говоря про немецкие компании и российский рынок, как сейчас оценивается положение компаний из ФРГ?
— Согласно проведенному Восточным комитетом германской экономики исследованию, посвященному экономическим последствиям санкций, приблизительные потери только 66 отдельных опрошенных немецких компаний составляют более €2 млрд. Более 80% пострадало от санкций и понесло связанный с ними экономический ущерб.
В первую очередь это касается компаний производственного сектора, причем значительная часть приходится на машиностроение и производство оборудования. Чуть менее пятой части имеет собственное производство в России. Более половины компаний имеет в нашей стране оборот от €10 млн до €1 млрд. Почти все они страдают от санкций, введенных ЕС, США и другими странами, а также от ответных мер, введенных РФ.
Больше всего компаний — более 50% — пострадало от европейских финансовых санкций, которые направлены против российских банков и препятствуют проведению платежных операций в РФ и из РФ. Две трети респондентов жалуются на феномен «чрезмерного соблюдения» санкций (overcompliance).
При этом необходимо понимать, что в Германии крупные компании находятся под колоссальным давлением общественности, СМИ, международных корпоративных клиентов. В условиях неопределенности, имеющихся барьеров, нарушений стабильности цепочек поставок, ряда других факторов такое давление обусловило заявления нескольких компаний о прекращении поставок в Россию или приостановке ведения бизнеса в нашей стране.
То, что в текущих обстоятельствах германские компании продолжают работать в России, вызывает уважение и показывает их реальную заинтересованность в нашем рынке. И таких компаний немало. Йельский список (составляемый исследовательской группой Йельского университета), наличие которого, кстати, вызывает недовольство многих попавших «под прицел» компаний не только из Германии, хорошо демонстрирует один из инструментов давления на иностранный бизнес, связанный с Россией, но далеко не исчерпывающий. И затрагивает он, как я отметил, в основном именно крупные компании.