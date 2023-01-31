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Психолог объяснила навязчивое желание трогать ранки и давить прыщи

Психолог Ватутина: за навязчивым желанием трогать ранки и давить прыщи может скрываться синдромом дефицита внимания
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Фото: Global Look Press/Andrey Arkusha
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Психолог-психотерапевт Юлия Ватутина 31 января в беседе с «Известиями» рассказала о дерматилломании — расстройстве, при котором у человека появляется навязчивое желание давить прыщи, трогать ранки и оставлять другие повреждения на коже.

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«Проблема, когда человек неосознанно расковыривает ранки, давит прыщи и черные точки или отрывает заусеницы, очень стигматизирована, говорить о таком не принято, это тщательно скрывают, замазывая лицо толстым слоем тонального крема и стыдливо пряча руки в карманы. Однако она не так такая уж и редкая. Этому ментальному расстройству подвержены 5% населения, а это каждый 20-й! По статистике, три четверти из них — женщины», — пояснила специалист.

По ее словам, дерматилломания — это лишь один из симптомов, за ней всегда стоит что-то другое. Так, в психологии и психиатрии есть такие понятия, как стимминг и фиджетинг.

«И повреждения кожи, расчесывания и сдирание прыщей, отрывание заусениц — это одни из их проявлений, наряду с тем, чтобы перебирать что-то в руках, качать ногой, что-то грызть (семечки, орешки, жевать жвачку или даже сгрызать что-то несъедобное, например колпачки ручек и карандаши), чесаться, теребить пуговицу, когда делаешь что-то, требующее умственного сосредоточения», — отметила Ватутина.

Она уточнила, что фиджетингу подвержены люди с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Считается, что это детская болезнь, но у взрослых это расстройство может остаться не диагностированным. СДВГ остается с человеком на всю жизнь, это особое устройство нервной системы.

Самоповреждение также может быть связана со страхом несовершенства. Этому способствует современная медиасреда с «идеальными» фото из глянцевых журналов и соцсетей.

«Это и заставляет выискивать на себе малейшие несовершенства и избавляться от них таким «кровавым» путем. Потом человек подходит к зеркалу, видит плоды своих «трудов» в виде красных пятен и начинает корить себя еще больше. Часто это приводит к еще большей социальной изоляции. Получается такой замкнутый круг», — подчеркнула Ватутина.

Кроме того, за дерматилломанией могут срываться обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) или тревожное расстройство. Так, у пациента может возникать клубок из чувств и убеждений о собственной никчемности, печали, тревожности, результатом чего становится деструктивное поведение. Проблема в том, что в данном случае это процесс не осознаваемый, а значит, прекратить его простым усилием воли невозможно.

Психолог также рассказала о случае из практики, когда с проблемой дерматилломании столкнулся ребенок. Причина оказалась в вытесненных чувствах и высокой неосознаваемой тревожности. Между родителями был перманентный скрытый конфликт, при этом ребенку говорили, что всё в порядке.

Говоря о том, как избавиться от этой навязчивой привычки, Ватутина рекомендовала в первую очередь обратиться к психологу. Грамотно лечение поможет снизить общую тревожность, вычленить и разъединиться с разрушающими мыслями, которые приводят к подобному поведению.

Кроме того, если самоповреждение вызвано ОКР или СДВГ, рекомендуется иметь при себе игрушки-антистресс, которые можно использовать при возникновении деструктивного поведения.

«Если вы поняли, что причина в перфекционизме — следует фильтровать контент, который вы смотрите, отписаться от «идеальных» фильтрованных людей. Также стоит подписаться на тех, кто показывает преображения: вот обычный человек с неидеальной кожей, а вот раз — и супердива. Так вы поймете, что и вы так можете, идеальных не существует», — посоветовала психолог.

Ранее в январе психолог Иркям Ахмерова рассказала о способах справиться с эмоциональным выгоранием. В частности, специалист посоветовала планировать отдых и хобби наряду с рабочими встречами, а также больше гулять и соблюдать легкую физическую активность.

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