Врач назвала способ справиться с эмоциональным выгоранием

Планирование отдыха и хобби наряду с рабочими встречами может помочь снизить интенсивность эмоционального выгорания. Об этом 12 января «Известиям» сказала эксперт центра компетенций НТИ «Бионическая инженерия в медицине» Самарского государственного медицинского университета (СамГМУ), директор центра психологии вуза Иркям Ахметова.

Врач отметила, что данные различных аналитических источников говорят о том, что от 64 до 80% россиян испытывали эмоциональное выгорание в 2022 году.

«Если первые признаки уже ощущаются, нужно вести календарь, где четко прописано время для отдыха в течение дня. Чаще всего в календаре отмечены все встречи, совещания, но совсем не остается времени на обед, ужин, хобби и увлечения. Также многие после интеллектуально сложной работы продолжают интеллектуально отдыхать, но в этот момент стоит понимать, что ваш мозг не отдыхает, а продолжает работать», — сказала она.

В качестве «скорой помощи» при выгорании психолог посоветовала прогулки и легкую физическую активность. Также необходимо следить за уровнем витаминов B и D, нехватка которых может усугубить эмоциональное состояние.

«Если человек не будет менять стиль работы и жизни, то при прекращении приема медикаментов все симптомы выгорания вернутся», — добавила Ахметова.

По словам специалиста, ученые относят синдром эмоционального выгорания к психофизиологическим явлениям. Он может принимать форму физического, умственного и эмоционального истощения, которое вызвано продолжительной эмоциональной нагрузкой.

Наиболее часто с ним сталкиваются представители профессий «человек–человек», связанных с коммуникацией специалиста с другими людьми.

«Если между вашим собственным вкладом в работу и полученным или ожидаемым вознаграждением есть несоответствия, то таким образом появляются первые симптомы выгорания. Длительность выгорания может быть разная — от недели до полутора лет. Также как и последствия: потеря работы или доведения себя до истощения, болезни», — заключила Ахметова.

В ноябре врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Елена Горина рассказала, что выгорание на работе приводит к депрессии, патологиям ЖКТ, обострению хронических заболеваний.