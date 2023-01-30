Россиян ждут длинные выходные в феврале 2023 года

Россияне в феврале будут отдыхать четыре дня в честь Дня защитника Отечества. Длинные выходные начнутся в четверг, 23 февраля, и продлятся до воскресенья 26 февраля. Как пояснили в Роструде, «лишний» выходной день появился благодаря новогодним праздникам. Поскольку 1 января выпало на воскресенье, выходной перенесли на пятницу, 24 февраля. Таким образом, сотрудники, работающие на пятидневке, уйдут на длинные выходные с 23 по 26 февраля. А среда 22 февраля пройдет по сокращенному графику: рабочий день закончится на час раньше.

Следующие дополнительные выходные ждут россиян в среду 8 марта. Затем четыре выходных выпадут только на майские праздники — с 6 по 9 мая 2023 года.

Как платят за работу в выходные дни

Эксперт по трудовому праву, юрист hh.ru Татьяна Нечаева рассказала «Известиям», на каких условиях компании могут привлекать сотрудников к работе в выходные дни.

Во-первых, нерабочие праздничные дни — не основание для снижения зарплаты работникам, получающим оклад, пояснила Нечаева. Тем, кто работает сдельно или на почасовой оплате, работодатель должен выплатить дополнительное вознаграждение. Его размер может устанавливаться в самом трудовом договоре или в локальном нормативном акте/коллективном договоре.

Во-вторых, труд в выходные или нерабочие праздничные дни по Трудовому кодексу РФ оплачивается в двойном размере. Либо оплачивается как обычно, но сотрудник получает дополнительный выходной. Работник самостоятельно решает, что для него выгоднее: дополнительный день или двойная оплата.

Это правило действует для сотрудников, которые работают по производственному календарю с выходными в субботу и воскресенье. В случае, если сотрудник работает в сменном графике, то правила оплаты меняются, поскольку его выходные и рабочие дни не совпадают с общепринятыми. Для таких сотрудников работа в субботу и воскресенье по графику дополнительно не оплачивается. Однако смены в нерабочие праздничные дни должны быть оплачены в двойном размере.

Что подарить на 23 февраля

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В материале «Известий» — календарь выходных и праздничных дней на 2023 год.