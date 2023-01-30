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В Роструде напомнили россиянам о длинных выходных в феврале

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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В феврале в трудовом календаре россиян наступит короткая рабочая неделя и длинные выходные. Об этом в Telegram-канале пишет 30 января пресс-служба Роструда.

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В ведомстве напомнили, что 23 февраля в России отмечают День защитника Отечества. Торжество приходится на четверг, а на пятницу 24 февраля приходится перенос выходного дня с воскресенья 1 января.

Таким образом, сотрудники, работающие на пятидневке, уйдут на длинные выходные с 23 по 26 февраля.

22 февраля, предшествующее праздничным дням, будет проходить по сокращенному графику. Рабочий день закончится на час раньше.

Тем не менее для сотрудников на шестидневке суббота 25 февраля является рабочим днем.

10 января эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева рассказала «Известиям» о том, как будут начислять зарплату россиянам с учетом красных дней календаря и что может получить сотрудник за выход в праздники. В числе прочего она отметила, что наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад.

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