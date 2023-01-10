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Россиянам напомнили о длинных выходных в феврале

Юрист Нечаева рассказала, на каких условиях компании могут привлекать сотрудников к работе в выходные дни
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Юрист платформы hh.ru, эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева рассказала «Известиям», на каких условиях компании могут привлекать сотрудников к работе в выходные дни.

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Как напомнила специалист, следующие длинные выходные ждут россиян в феврале — отдыхать предстоит с 23 по 26 февраля включительно. Затем «праздничная четырехдневка» будет только весной — с 6 по 9 мая 2023 года включительно.

При этом самое большое количество выходных и праздников приходится именно на I квартал года (сразу 33 дня), а самое маленькое — на III (всего 27 дней).

Нечаева пояснила, что наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад. Сдельщикам и работникам на почасовой оплате, которые не трудились в праздничные дни, работодатель должен выплатить дополнительное вознаграждение. Его размер может устанавливаться в самом трудовом договоре или в локальном нормативном акте/коллективном договоре.

При этом важно помнить, что есть особенности по привлечению сотрудников в нерабочие праздничные дни и выходные. В большинстве случаев работодатель должен запросить согласие на работу в такой период. Исключением может быть, например, предотвращение катастроф.

Работа в выходные или нерабочие праздничные дни должна оплачиваться не менее чем в двойном размере либо в одинарном размере при предоставлении дополнительного выходного дня. Работник самостоятельно решает, что для него выгоднее: дополнительный день или двойная оплата. Это правило действует для сотрудников, которые работают по производственному календарю с выходными в субботу и воскресенье.

При работе по сменному графику действуют несколько иные правила, потому что у таких работников выходные и рабочие дни не совпадают с общепринятыми. Для таких работников работа в субботу и воскресенье дополнительно не оплачивается, если по графику этого сотрудника они считаются рабочими. Но смены в нерабочие праздничные дни должны быть оплачены в двойном размере.

За неисполнение требований по оплате нерабочих праздничных дней работодателю грозит штраф, заключила Нечаева.

Ранее, 28 декабря, руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин рассказал, что январь, февраль, апрель и май — это самые невыгодные месяцы для оплачиваемого отпуска в 2023 году. В то же время самыми выгодными месяцами он назвал август, октябрь и март. «Чуть хуже» в этом плане июнь, июль, сентябрь, ноябрь и декабрь.

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