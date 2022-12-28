Юрист назвал самые невыгодные месяцы для отпуска

Январь, февраль, апрель и май — самые невыгодные месяцы для оплачиваемого отпуска в 2023 году. Об этом заявил руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин 28 декабря.

«Если вы решите использовать отпуск в эти месяцы, то, скорее всего, потеряете в отпускных по сравнению с заработной платой. В эти месяцы выгодно работать и получить зарплату», — цитирует его RT.

Самыми выгодными месяцами эксперт назвал август, октябрь и март.

«Чуть хуже июнь, июль, сентябрь, ноябрь, декабрь. Используя отпуск в эти месяцы, вы не потеряете или совсем незначительно потеряете в деньгах по сравнению с заработной платой», — сказал Южалин.

Чем меньше в месяце рабочих дней, тем невыгоднее брать отпуск, пояснил он. По словам юриста, наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней и официально установленных выходных не является основанием для снижения заработной платы работникам, получающим оклад.

«То есть, к примеру, если работник получает оклад 50 тыс. рублей в месяц, то эту сумму он получит и за 17 отработанных дней в январе 2023 года, и за 23 отработанных дня в августе 2023-го. Но за счет того, что количество рабочих дней в месяце разное, стоимость одного дня работы тоже будет разной», — уточнил эксперт.

В месяцы с небольшим количеством рабочих дней выгоднее продолжить работу, чтобы не потерять по итогу в доходах, а в те месяцы, где рабочих дней много, брать отпуск выгоднее, подытожил он.

Ранее, 9 декабря, сообщалось, что в предстоящий Новый год работать собираются 29% россиян. Еще треть планирует выйти на работу или взять подработку в праздничные дни со 2 по 8 января.