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Лучшие подарки для мужчин к 23 Февраля — идеи для любимых, коллег и сыновей

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Фото: ТАСС/Валерий Матыцин
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Близится праздник, который в России считается мужским — День защитника Отечества, который отмечается 23 февраля. В день торжества поздравляют не только военных, но и всех мужчин, готовых встать на защиту Родины и будущих ее защитников. И каждый раз дамы задаются вопросом — чем порадовать мужчин, мальчиков, коллег? Лучшие идеи собрали в своем материале «Известия».

Подарки для мужчин на 23 Февраля – 2023

В жизни практически каждой женщины есть особенный мужчина — им может быть любимый, друг, отец, брат или даже несколько близких «защитников». Традиционным подарком для представителей «сильного пола» на этот праздник считаются носки или набор гигиенических принадлежностей: шампунь, пена для бритья. Но порой хочется удивить родных и любимых, преподнеся им более оригинальный презент.

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Во многом подарок зависит от вкусов и предпочтений адресата. Так, позаботиться о мужчине можно не только с помощью носков и гелей для душа. Более уникальным и презентабельным может стать подарок в виде парфюма или набора для ухода за бородой. Пригодятся мужчине и аксессуары в виде галстука, кошелька, портфеля или визитницы.

Оценят наши близкие именные подарки в виде полотенца с вышивкой, шапки для бани, кружки с теплыми словами или персональной ручки. В фотоателье можно сделать подарок совершенно уникальным, распечатав на футболке, кружке или брелоке снимок или пожелания.

Многие мужчины увлекаются коллекционированием, и отличным подарком для них станет недостающий в коллекции предмет. Порой его приходится поискать, но реакция получателя стоит того. То же относится и к хобби человека. Если мужчина любит компьютерные игры, то его точно порадует новинка в выбранном жанре, если адресату по душе наука, можно приобрести для него набор для опытов или микроскоп. Ну а заядлому книголюбу будет приятно получить произведение любимого автора или сертификат в книжный магазин, чтобы выбрать самостоятельно.

При этом подарочные карты предлагают многие магазины, не только специализирующиеся на книгах. Путешественнику пригодится сертификат в туристический магазин, рыбаку — карта для покупки снастей, любитель готовить оценит возможность выбора подарка в магазине для быта, а практически любой мужчина найдет полезную вещь в торговой точке с электроникой.

Человека, с которым хочется проводить время, можно удивить сертификатом на совместные впечатления, которые продают event-агентства. Такие подарки включают множество возможностей: от мастер-класса по гончарному искусству до прыжка с парашютом.

Любовью и заботой наполнены подарки, сделанные своими руками — можно связать «защитнику» шарф, нарисовать картину по номерам или сделать рамку для памятного фото.

Подарки для мальчиков на 23 Февраля – 2023

Мальчиков начинают поздравлять с 23 Февраля еще с детского сада как будущих защитников. Члены семьи с удовольствием радуют сорванцов долгожданными игрушками и сладостями, но иногда стараются подобрать подарок, в котором заложен особый смысл.

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Так, будущим защитникам Родины дарят энциклопедии об истории России, книги выдающихся мастеров пера, прививают любовь к спорту и активности с помощью велосипедов, коньков, мячей и других предметов экипировки. Увлекают мальчишек настольные игры, компьютерные «стрелялки». Часто ребенку дарят разнообразные канцтовары и другие предметы с героями, на которых он равняется, будь то персонажи мультфильмов или ниндзя, пираты и шпионы из кинематографа.

Подарки для коллег на 23 Февраля

Практически всегда офисные работники в преддверии праздников размышляют о том, как поздравить мужскую часть коллектива с 23 Февраля. Как правило, женщины советуются между собой, но иногда и поздравляют мужчин от себя. Уместным подарком в таком случае могут стать вещи с корпоративной символикой — коврик для мыши, кружка, блокнот. Привязывают смысл подарка и к самой деятельности, выбирая в качестве презента увлажнитель воздуха для рабочего места, флешку, планнер, органайзер.

И наоборот, порой женщины решают устроить коллегам-мужчинам отдых и отправляют их на совместный квест, в бильярд, боулинг, на картинг, где они смогут пообщаться в неформальной обстановке.

Более классическим подарком остается бутылка хорошего алкоголя или же упаковка ароматного кофе.

Ранее «Известия» писали о лучших подарках мужчине к Новому году — некоторые идеи остаются актуальными и для других праздников.

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