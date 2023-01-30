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В Японии назвали неприемлемыми принятые РФ меры по рыболовству у Курил

Генсек кабмина Японии Мацуно назвал неприемлемыми меры России из-за промысла у Курил
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Фото: ТАСС/Смитюк Юрий
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Власти Японии посчитали неприемлемой позицию России по вопросу согласования консультаций насчет рыбного промысла японских рыбаков в районе Курильских островов. Об этом заявил 30 января генсек кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

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«Неприемлемо, что российская сторона пошла на такой шаг. Мы настоятельно призываем российскую сторону как можно скорее отреагировать на межправительственные консультации, чтобы можно было начать промысел в кратчайшие сроки», — сказал он на пресс-конференции в Токио.

29 января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не может согласовать межправительственные консультации по соглашению о морском промысле для японских рыбаков в районе Южных Курильских островов в условиях антироссийских санкций со стороны Токио.

Дипломат указала, что для возвращения к нормальному диалогу японским соседям следует проявить уважение к России и стремление к выправлению двусторонних отношений.

Тогда же политолог Александр Асафов отметил в беседе с «Известиями», что отказ Москвы вести консультации с Токио по промыслу ресурсов у Южных Курил окажет довольно чувствительное влияние на Японию. Он пояснил, что после отказа РФ от консультаций все входящие на территорию Курильских островов японские суда будут считаться браконьерскими.

Он также объяснил причины отказа. Так, как указал эксперт, первопричина отказа РФ от консультаций по этому вопросу лежит в том, что в последнее время Япония заняла флагманское положение по введению новых видов рестрикций против российской экономики. Последний пункт введения российских санкций был более грубым по сравнению с американскими и европейскими, поскольку японцы наложили ограничение на медицинские товары, вакцины и медоборудование, чего раньше еще никогда не было в истории разных стран, какие бы ни складывались у них отношения, добавил Асафов.

21 января Япония заявила о намерении добиться проведения переговоров с Россией по рыбному промыслу.

Кроме того, премьер-министр Японии Фумио Кисида также заявил, что Токио по-прежнему сохраняет курс на ведение переговоров с Москвой для заключения мирного договора, несмотря на сложные двусторонние отношения. Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что в сложившихся условиях между Москвой и Токио отсутствует содержательный диалог, ввиду чего переговоры по заключению между странами мирного договора не представляются возможными на сегодняшний день.

Несмотря на заявления Токио о желании вести диалог с Москвой, 13 января Япония и США договорились, что обе страны продолжат вводить санкции против России и поддерживать Украину.

В июне 2022 года в МИД РФ сообщили, что Москва приостановила реализацию соглашения с Японией о сотрудничестве в области рыбного промысла до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств.

Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что Япония заморозила полагающиеся по соглашению выплаты и затягивала с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области, который является неотъемлемым элементом обеспечения функционирования соглашения в области промысла морских живых ресурсов.

Также в марте Москва отказалась от переговоров с Токио по мирному договору. Соответствующее решение было принято ввиду недружественных действий Японии по отношению к РФ. Также в качестве ответной меры российская сторона прекратила безвизовые поездки японских граждан на Южные Курилы и вышла из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на этих островах.

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