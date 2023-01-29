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МИД объяснил нежелание РФ консультироваться с Японией по промыслу ресурсов у Курил

МИД: Россия не будет вести консультации с Токио по промыслу ресурсов у Южных Курил
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Фото: РИА Новости/Андрей Зима
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Япония не может согласовать межправительственные консультации по соглашению о морском промысле для японских рыбаков в районе южных Курильских островов в условиях антироссийских санкций, пояснили в МИД России 29 января.

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«В условиях предпринятых правительством Японии антироссийских мер, которые со всей очевидностью идут вразрез с духом и буквой соглашения 1998 года об укреплении и развитии добрососедства, российская сторона проинформировала Токио, что не может согласовать проведение межправительственных консультаций по выполнению данной договоренности», — заявили в ведомстве «РИА Новости».

В посольстве Японии в Москве подтвердили, что уведомление от РФ о невозможности согласовать сроки консультаций по промыслу в водах вокруг Курильских островов получено. Японская сторона пообещала добиваться переговоров на этот счет.

Для возвращения к нормальному диалогу японским соседям следует проявить элементарное уважение к России и стремление к выправлению двусторонних отношений, указали в министерстве.

23 января Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков Песков объяснил невозможность переговоров РФ и Японии по мирному договору. По его словам, Япония присоединилась к политике недружественных по отношению к России государств. Кроме того, в сложившихся условиях между Москвой и Токио отсутствует содержательный диалог, из-за чего такие переговоры не представляются возможными.

Ранее, 13 января, Япония и США договорились о том, что обе страны продолжат вводить санкции против России и поддерживать Украину.

В октябре прошлого года Япония ввела санкции против более чем 80 физических лиц и девяти организаций из РФ. Также были введены ограничения по экспорту товаров, «связанных с химическим оружием».

По итогам Второй мировой войны РФ и Япония так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР.

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