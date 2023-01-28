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Российско-японские осложнения: Токио ввел новые санкции против Москвы

Премьер-министр призывает возобновить гуманитарные обмены на Курилах
Фото: РИА Новости/Андрей Зима
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Япония ввела новые санкции против России, запретив экспорт вакцин и медоборудования. В черный список также попали российские политики и предприниматели. При этом в стране призывают как можно скорее возобновить гуманитарные обмены с РФ на Южных Курилах. Также от местных политиков звучат заявления о том, что «поставки танков на Украину могут привести к затягиванию конфликта». Какой политической линии придерживается Токио в отношении Москвы, разбирались «Известия».

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Черный список пополнился

«МИД Японии с 27 января замораживает активы 22 лиц и трех организаций как причастных к аннексии Крыма и Севастополя и как имеющих непосредственное отношение к дестабилизации ситуации на Украине» — такое заявление появилось на официальном сайте японского внешнеполитического ведомства.

Ограничительные меры коснулись, в частности, министра юстиции Константина Чуйченко, первого зампреда правительства Андрея Белоусова, вице-премьера Дмитрия Чернышенко, замминистра обороны Михаила Мизинцева, гендиректора КамАЗа Сергея Когонина, философа Александра Дугина, члена Общественной палаты Александра Малькевича, главы ЦИК Эллы Памфиловой, уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В черный список также попали корпорация «Иркут», московский машиностроительный завод «Авангард» и ПАО «КамАЗ».

Помимо этого Токио ввел запрет на экспорт в Россию вакцин и медицинских изделий, роботов, радиоактивных материалов, а также оборудования для атомных объектов, разведки нефти и природного газа.

Российско-японские осложнения
Владивосток
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В прошлом году, несмотря на ограничительные меры со стороны Японии, товарооборот между странами вырос на 6,2%, составив $19,96 млрд.

В Кремле заявили, что новые ограничительные меры «ничего нового и страшного для РФ не несут». «Япония, собственно, фактически с самого начала этой ситуации заняла свое место в кругу недружественных нам стран. Она продолжает вот эту санкционную линию. Мы всё больше и больше адаптируемся к жизни в условиях этих санкций. Включаются элементы компенсаторики или экономики и для социальных аспектов и так далее», — отреагировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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При этом, по его словам, отношения Москвы и Токио «находятся в печальном состоянии», а введение ограничительных мер неизбежно повлечет последствия для двусторонних отношений Японии и России. Песков заявил, что РФ при выработке ответных шагов будет руководствоваться собственными интересами.

Противоречивые отношения

Отношения между Токио и Москвой значительно ухудшились после начала российской СВО на Украине. «Мы продолжим активно продвигать санкции против России и поддержку Украины», — пообещал накануне Фумио Кисида.

В начале 2023 года японские СМИ со ссылкой на источники сообщили, что в середине февраля японский премьер-министр может посетить Киев и провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским. Кисида — единственный лидер G7, который еще не встречался с президентом Украины.

В марте прошлого года Россия отказалась вести переговоры с Японией о статусе Курильских островов, который оспаривают японские власти. В качестве одного из главных вызовов стране премьер-министр Фумио Кисида назвал конфликт на Украине. По его словам, от России, Китая и КНДР «исходит главная угроза миру, безопасности и верховенству международного права».

Российско-японские осложнения
Премьер-министр Японии Фумио Кисида

Премьер-министр Японии Фумио Кисида (справа)

Фото: REUTERS/Kim Kyung-Hoon
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При этом он заявил о готовности продолжать диалог с РФ для заключения мирного соглашения по территориальному вопросу. В Кремле заявили, что не готовы продолжать переговоры из-за санкций, которые вводил Токио. Также Россия вышла из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах и заблокировала продление статуса Японии в качестве партнера Организации черноморского экономического сотрудничества по секторальному диалогу. 5 сентября 2022 года Россия приостановила действие договора о процедуре взаимных поездок, а также соглашения с Японией об облегченном посещении Курильских островов японцами, которые ранее жили на этих территориях.

Возобновление проектов

В Японии заявляют, что хотят как можно скорее возобновить с РФ гуманитарные обмены по Южным Курилам, включая рыбный промысел и посещение расположенных на острове могил. По словам премьер-министра Фумио Кисиды, Токио постоянно ведет диалог с Москвой на уровне посольств.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров как-то отметил, что РФ и Япония сохраняют контакты только на уровне дипмиссий, поскольку Токио «по своей инициативе заморозил остальные возможности для связи».

Тем временем заместитель генерального секретаря кабинета министров Сэйдзи Кихара отказался оценивать решения Вашингтона и Берлина о поставках танков Украине. А депутат верхней палаты парламента Японии Мунэо Судзуки и вовсе заявил, что поставки танков на Украину могут привести к затягиванию конфликта и росту числа жертв, в том числе и среди мирных граждан, из-за предоставления Западом такого оружия.

Российско-японские осложнения
рыбаки
Фото: РИА Новости/Владимир Михайлов

Президент США Джозеф Байден заявил 25 января о поставках Киеву 31 танка M1 Abrams. Он также добавил, что тяжелую военную технику Украине также передадут и другие страны. В частности, кабмин ФРГ подтвердил решение отправить 14 немецких танков Leopard 2 из запасов бундесвера.

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Переоценивать не стоит

— Складывается странная мозаичная картина, что, с одной стороны, японцы выступают против взаимодействия и поддержки России, с другой — хотят развивать бизнес с РФ в рамках сахалинских проектов. Ситуация сложная, противоречивая. После 24 февраля прошлого года Токио принял политическое решение встать на сторону G7 и стран, которые поддерживают Украину. Фактически Япония заняла антироссийскую позицию и, как и другие страны, стала вводить санкции. В частности, как это делают США, с которыми у Японии тесное сотрудничество по линии политики и обороны, — пояснил в беседе с «Известиями» старший научный сотрудник Института Китая и современной Азии Олег Казаков.

Политолог отметил, что Япония — «демократическая страна, в которой есть разные мнения, которые могут не совпадать с курсом правящей коалиции».

— Мнение насчет танков — это не точка зрения премьер-министра Кисиды, это мнение отдельных людей. Оппозиция пытается найти у премьер-министра слабые места. Есть разные противоречивые мнения. Что касается политических отношений между РФ и Японией, они сейчас очень плохие. За ними подтянулись и экономические отношения, потому что санкции бьют по экономике. У Токио и Москвы тяжелая ситуация в политико-экономической области, разрушено многое, восстановить взаимодействие будет сложно, — считает эксперт.

Российско-японские осложнения
отношения
Фото: ТАСС/URA.RU/Владимир Андреев

По мнению специалиста, в российско-японских отношениях пока идут деструктивные процессы.

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И почему Токио не станет новым членом AUKUS

— В будущем, когда причины конфликта иссякнут, России и Японии придется выстраивать новые отношения. И в них Токио будет настаивать на том, что между странами нет мирного договора, что у Японии есть территориальные претензии к РФ, от этого никуда не деться. Позиция Японии в целом заключается в том, что, с одной стороны, она поддерживает антироссийские санкции и считает, что ситуацию на Украине надо как можно быстрее заканчивать, иначе эскалация будет всё больше расти. С другой — она всё равно продолжает возвращать свои внешнеполитические приоритеты. Основным из них в отношении РФ является мирный договор, — отмечает Казаков в беседе с «Известиями».

Доцент кафедры востоковедения МГИМО Владимир Нелидов также полагает, что не стоит переоценивать значимость заявлений из Токио и того, что японские компании решили не выходить из сахалинских проектов. Специалист считает, что не стоит недооценивать японскую дипломатию и готовность японцев в заданных рамках преследовать собственные национальные интересы.

— Для Японии нет альтернативы союзу с США и осуждению действий РФ, но при этом когда есть выбор между тем, жертвовать ли своими национальными интересами или же следовать им, они выбирают второе. Наиболее очевидный пример — сахалинские проекты. Японцы не готовы жертвовать своими национальными интересами ради солидарности с Западом. Видимо, западные страны относятся к этому с пониманием, — резюмировал эксперт в беседе с «Известиями».

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