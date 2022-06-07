РФ приостановила сотрудничество с Японией в области промысла морских живых ресурсов

Москва приостанавливает реализацию соглашения с Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов. Об этом во вторник, 7 июня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что соглашение между РФ и Японией 1998 года о вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов является одним из важных направлений российско-японских связей в сфере рыболовства. Договоренность была выстроена на основе интересов двух стран и позволяла японским рыбакам осуществлять промысел у южных Курильских островов РФ, пояснила Захарова.

«К сожалению, в Токио взяли линию на «заморозку» полагающихся по соглашению выплат, затягивая с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области, который является неотъемлемым элементом обеспечения функционирования этой межправительственной договоренности», — приводятся ее слова на сайте МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что Россия приостанавливает реализацию соглашения до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств.

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