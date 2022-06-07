Реклама
Прямой эфир
Мир
РФ приостановила сотрудничество с Японией в области промысла морских живых ресурсов
Мир
Ле Пен поддержала Макрона в призыве не унижать Россию
Туризм
РФ сняла ограничения на транспортное сообщение с Арменией и Киргизией
Армия
В Главном военно-морском параде примут участие 47 кораблей
Общество
ГД приняла проект о бесплатном проезде в электричках для детей до семи лет
Мир
ВСУ применили в ДНР самоходную артиллерийскую установку «Пион»
Мир
В Запорожской области заявили о проработке технических вопросов референдума
Туризм
В Узбекистане сняли все коронавирусные ограничения для туристов
Мир
Росгвардия сбила в Харьковской области несколько беспилотников
Экономика
Путин сообщил о начале работы над федеральным бюджетом на ближайшие три года
Экономика
Уровень безработицы в РФ достиг минимального исторического уровня

РФ приостановила сотрудничество с Японией в области промысла морских живых ресурсов

Захарова заявила, что РФ приостановила сотрудничество с Японией в области промысла морских живых ресурсов
0
Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москва приостанавливает реализацию соглашения с Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов. Об этом во вторник, 7 июня, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Протокол о ненамерениях: почему РФ не готова обсуждать с Японией мирный договор
И стоит ли Москве ждать от Токио новых санкций

Она подчеркнула, что соглашение между РФ и Японией 1998 года о вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов является одним из важных направлений российско-японских связей в сфере рыболовства. Договоренность была выстроена на основе интересов двух стран и позволяла японским рыбакам осуществлять промысел у южных Курильских островов РФ, пояснила Захарова.

«К сожалению, в Токио взяли линию на «заморозку» полагающихся по соглашению выплат, затягивая с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области, который является неотъемлемым элементом обеспечения функционирования этой межправительственной договоренности», — приводятся ее слова на сайте МИД РФ.

Захарова подчеркнула, что Россия приостанавливает реализацию соглашения до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств.

Новость дополняется

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022