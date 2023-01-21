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Япония заявила о намерении добиться переговоров с РФ по рыболовству у Курил

Посольство Японии: РФ не согласовала консультации по промыслу для японских рыбаков, Токио будет добиваться их проведения
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Фото: ТАСС/Максим Федоров
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Япония намерена добиться проведения переговоров с Россией по рыбному промыслу в районе южных Курильских островов. Об этом сообщили 21 января в посольстве Японии в Москве.

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В дипмиссии рассказали, что 19 января они получили от РФ уведомление о том, что Москва не может согласовать сроки проведения ежегодных межправительственных консультаций по вопросам, связанным с выполнением между двумя странами соглашения о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов.

В посольстве отметили, что с 1998 года, с момента заключения этого соглашения, стороны поддерживали и развивали рыбный промысел вокруг южных островов Курильской гряды на взаимовыгодной основе.

«Учитывая эту историю, прискорбно, что в нынешний раз российская сторона предприняла такие шаги. Японская сторона продолжает настоятельно требовать скорейшего проведения ежегодных консультаций и переговоров о ходе выполнения соглашения для обеспечения возможности осуществления промысла в как можно более ранние сроки в 2023 году», — передает сообщение дипмиссии «РИА Новости».

Ранее Kyodo сообщило, что РФ впервые за 22 года отказалась проводить консультации c Японией по вопросу условий ведения в 2023 году японскими рыбаками промысла в водах у южных Курильских островов. Японское агентство отмечало, что это негативно отразится для Японии уже в ближайшие месяцы.

7 июня прошлого года в МИД РФ сообщили, что Москва приостановила реализацию соглашения с Японией о сотрудничестве в области рыбного промысла до выполнения японской стороной всех своих финансовых обязательств.

Во внешнеполитическом ведомстве пояснили, что Япония заморозила полагающиеся по соглашению выплаты и затягивала с подписанием ежегодного исполнительного документа о предоставлении безвозмездной технической помощи Сахалинской области, который является неотъемлемым элементом обеспечения функционирования соглашения в области промысла морских живых ресурсов.

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