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Политолог заявил о чувствительном влиянии на Японию новых санкций РФ по Южным Курилам
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Политолог заявил о чувствительном влиянии на Японию новых санкций РФ по Южным Курилам

Политолог Асафов заявил о чувствительном влиянии на Японию новых санкций РФ по Южным Курилам
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Фото: AP/Koji Ueda
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Отказ России вести консультации с Японией по промыслу ресурсов у Южных Курил окажет довольно чувствительное влияние на Страну восходящего солнца, поскольку это очень принципиальный вопрос для японской стороны. Об этом заявил 29 января в комментарии «Известиям» политолог Александр Асафов.

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Как объяснил эксперт, первопричины такого решения России лежат в том, что в последнее время Япония заняла флагманское положение по введению новых видов рестрикций против российской экономики. Последний пункт введения российских санкций был более грубым по сравнению с американскими и европейскими, потому что японцы наложили ограничение на медицинские товары, вакцины и медицинское оборудование, чего раньше еще никогда не было в истории разных стран, какие бы ни складывались у них отношения, отметил специалист.

«Любые конструктивные предложения со стороны России для Японии теперь не очень имеют смысл. И здесь совершенно логично, что в контексте такого антигуманного фактически решения Японии этот сложный для Японии вопрос вылова с Курильских островов теперь будет решаться на усмотрение России и ее погранслужбы», — заметил Асафов.

После отказа России от консультаций все японские суда, входящие туда для вылова на территорию Курильских островов, пояснил политолог, будут считаться браконьерскими и не смогут находиться на территории РФ без предварительных консультаций.

В свою очередь Россия сама по себе не является инициатором любых рестрикций, а вот западные страны ищут новые пространства и направления для их продолжения.

«Судя по заявлениям и американцев, и европейцев, новые пакеты санкций будут, но согласовывать их будет все труднее и труднее. Возможно, следующим этапом это будут уже арест и реализация в каком-либо виде российских активов», — указал Асафов.

Ранее, 29 января, в МИД РФ пояснили, что Япония не может согласовать межправительственные консультации по соглашению о морском промысле для японских рыбаков в районе Южных Курильских островов в условиях антироссийских санкций. В посольстве Японии в Москве подтвердили, что уведомление от РФ о невозможности согласовать сроки консультаций по промыслу в водах вокруг Курильских островов получено. Японская сторона пообещала добиваться переговоров на этот счет.

В то же время официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова отметила, что с начала спецоперации по защите Донбасса дипотношения Японии и России начали стремительно деградировать.

До этого, 13 января, Япония и США договорились о том, что обе страны продолжат вводить санкции против России и поддерживать Украину.

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