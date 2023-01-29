Реклама
Прямой эфир
Спорт
Тренер Епишин назвал неприемлемое для РФ условие допуска к Олимпийским играм
Общество
Движение по Крымскому мосту приостановят 31 января
Мир
Захарова указала на деградацию отношений РФ и Японии
Политика
В Кремле отреагировали на слова Шольца о продолжении переговоров с Путиным
Экономика
Песков объяснил засекречивание данных о ситуации в экономике России
Мир
Посольство РФ в Иране прокомментировало взрыв на заводе в Исфахане
Политика
В ГД назвали поставки оружия Украине подтверждением участия США в конфликте
Мир
В КНДР предупредили США о последствиях за ложь о поставках оружия в РФ
Экономика
Глава Total предрек ухудшение ситуации с газом в Европе в 2023 году
Мир
Экс-посол Украины Мельник попросил ФРГ передать Киеву подводную лодку
Мир
Воздушная тревога объявлена в Николаевской и Одесской областях Украины
Мир
В МИДе назвали отправку танков Abrams Киеву эскалацией ситуации

Захарова указала на деградацию отношений РФ и Японии

Захарова: с начала СВО российско-японские отношения начали стремительно деградировать
0
Фото: TASS/Шарифулин Валерий
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С начала спецоперации по защите Донбасса дипотношения Японии и России начали стремительно деградировать, высказалась официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

Российско-японские осложнения: Токио ввел новые санкции против Москвы
Премьер-министр призывает возобновить гуманитарные обмены на Курилах

«Администрация [премьер-министра Японии Фумио] Кисиды в нарушение всех норм и правил международного права стала вводить в отношении России недружественные меры, в том числе 15 пакетов персональных и секторальных санкций», — приводятся ее слова на сайте МИД РФ 29 января.

Как указала Захарова, Япония отменила для России «режим наиболее благоприятствуемой нации, зафиксированный в двустороннем Торговом договоре 1957 года». Также она напомнила о высылке российских дипломатов. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Токио, «не стесняясь в выражениях, обвиняет нашу страну во всех мыслимых и немыслимых грехах, лицемерно не замечая незаконность и враждебность собственных действий».

«При этом в Японии и не скрывают, что целью этих шагов является нанесение ущерба экономике и безопасности России, а также дестабилизация внутриполитической обстановки», — отметила Захарова.

Ранее в этот день официальный представитель МИД России заявила, что Япония не может согласовать межправительственные консультации по соглашению о морском промысле для японских рыбаков в районе южных Курильских островов в условиях антироссийских санкций. Для возвращения к нормальному диалогу японским соседям следует проявить элементарное уважение к России и стремление к выправлению двусторонних отношений, отметила Захарова.

23 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил невозможность переговоров РФ и Японии по мирному договору. По его словам, Япония присоединилась к политике недружественных по отношению к России государств. Помимо этого, в сложившихся условиях между Москвой и Токио нет содержательного диалога, из-за чего такие переговоры не представляются возможными.

До этого, 13 января, Япония и США договорились о том, что обе страны продолжат вводить санкции против России и поддерживать Украину.

В сентябре Москва решила прекратить действие соглашений с Японией о процедуре взаимных поездок и организации облегченного посещения островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды японскими гражданами, жившими ранее на этих островах, и членами их семей. Документ действовал с 1999 года. Меры последовали в ответ на недружественные действия Токио, в частности введение санкций против России.

По итогам Второй мировой войны РФ и Япония так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023