Захарова указала на деградацию отношений РФ и Японии

С начала спецоперации по защите Донбасса дипотношения Японии и России начали стремительно деградировать, высказалась официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Администрация [премьер-министра Японии Фумио] Кисиды в нарушение всех норм и правил международного права стала вводить в отношении России недружественные меры, в том числе 15 пакетов персональных и секторальных санкций», — приводятся ее слова на сайте МИД РФ 29 января.

Как указала Захарова, Япония отменила для России «режим наиболее благоприятствуемой нации, зафиксированный в двустороннем Торговом договоре 1957 года». Также она напомнила о высылке российских дипломатов. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Токио, «не стесняясь в выражениях, обвиняет нашу страну во всех мыслимых и немыслимых грехах, лицемерно не замечая незаконность и враждебность собственных действий».

«При этом в Японии и не скрывают, что целью этих шагов является нанесение ущерба экономике и безопасности России, а также дестабилизация внутриполитической обстановки», — отметила Захарова.

Ранее в этот день официальный представитель МИД России заявила, что Япония не может согласовать межправительственные консультации по соглашению о морском промысле для японских рыбаков в районе южных Курильских островов в условиях антироссийских санкций. Для возвращения к нормальному диалогу японским соседям следует проявить элементарное уважение к России и стремление к выправлению двусторонних отношений, отметила Захарова.

23 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил невозможность переговоров РФ и Японии по мирному договору. По его словам, Япония присоединилась к политике недружественных по отношению к России государств. Помимо этого, в сложившихся условиях между Москвой и Токио нет содержательного диалога, из-за чего такие переговоры не представляются возможными.

До этого, 13 января, Япония и США договорились о том, что обе страны продолжат вводить санкции против России и поддерживать Украину.

В сентябре Москва решила прекратить действие соглашений с Японией о процедуре взаимных поездок и организации облегченного посещения островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды японскими гражданами, жившими ранее на этих островах, и членами их семей. Документ действовал с 1999 года. Меры последовали в ответ на недружественные действия Токио, в частности введение санкций против России.

По итогам Второй мировой войны РФ и Япония так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР.