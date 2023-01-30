Поставка американских танков Abrams будет возможна только в конце этого или начале следующего года. Об этом пишет газета The Washington Post 28 января.

Издание сообщает, что Соединенные Штаты анонсировали поставку 31 боевой машины, которую им еще предстоит изготовить.

«Они будут построены специально для Украины без брони из обедненного урана с поставкой в конце этого года или в следующем», — сказано в публикации.

Ранее в этот день замглавы МИДа Сергей Рябков заявил, что циничные игры с поставками оружия Киеву плохо закончатся для тех, кто в них играет. Он добавил, что США — не только главный дирижер во всем этом украинском кризисе, но и его основной выгодоприобретатель.

27 января координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби предупредил, что поставка танков Abrams Киеву займет много месяцев.

Накануне заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх признала, что поддерживать боеспособность и обслуживать танки Abrams Вооруженным силам Украины будет непросто.

25 января правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Вслед за решением ФРГ о планах поставить танки Leopard 2 Украине заявили в Испании, Финляндии, Португалии, Нидерландах и Норвегии. Тогда же президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams.

Как отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва воспринимает поставки западных танков на Украину как участие стран НАТО в конфликте против России.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о спецоперации было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате участившихся обстрелов со стороны украинских боевиков.

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