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СМИ назвали целью атаки БПЛА в иранском Исфахане склад с баллистическими ракетами

Al Arabiya: целью атаки БПЛА на объект минобороны Ирана был склад с баллистическими ракетами
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Фото: соцсети
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Целью атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на объект минобороны Ирана был склад с баллистическими ракетами. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

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«Удар был нанесен по складу баллистических ракет», — сообщил источник телеканала.

В статье также приводится заявление минобороны Ирана, в котором сообщается о том, что атака дронов была успешно отбита.

«К счастью, системе противовоздушной обороны удалось отбить атаку, «взорвав два самолета», — говорится в заявлении ведомства.

В свою очередь телеканал «Аль-Хадас» со ссылкой на американские источники сообщил, что в атаке принимали участие Военно-воздушные силы (ВВС) США и еще одной неназванной страны, но не Израиля.

«В ударе по складу боеприпасов участвовали американские ВВС и другая страна, а не Израиль. Удар был призван «продемонстрировать Ирану и России» готовность США противодействовать строительству заводов «по производству и экспорту баллистического оружия», — передает телеканал слова источника.

Ранее в этот же день агентство IRNA сообщило, что власти Ирана начали расследование причин взрыва на объекте минобороны — заводе по производству боеприпасов в городе Исфахане.

Мощный взрыв прогремел на военном заводе в Исфахане в ночь на 29 января. Представитель службы безопасности завода заявил, что жертв при взрыве нет. Отмечалось, что атака нанесла незначительные повреждения.

Посольство РФ в Иране прокомментировало данный инцидент, отметив, что информации о пострадавших гражданах РФ не поступало. В дипведомстве добавили, что продолжают внимательно следить за ситуацией и находиться на связи с другими российскими организациями в Иране.

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