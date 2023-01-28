МИД Германии объяснил слова министра Бербок о войне против России

Представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер прокомментировал слова министра иностранных дел Анналены Бербок о «войне Европы против России». Вагнер пояснил, что глава ведомства хотела подчеркнуть намерения Евросоюза (ЕС), НАТО и стран «Большой семерки» (G7) выступать единым фронтом против «российской агрессии».

«Эти дебаты были направлены на то, чтобы еще раз подчеркнуть, что мы, Европейский Союз, НАТО и партнеры по «Большой семерке», едины против этой российской операции на Украине», — заявил Вагнер журналистам 27 января.

В этот же день глава партии «АдГ» Крупалла потребовал отправить в отставку главу МИД ФРГ Бербок после слов о войне ЕС против России. По ее словам, своим непрофессиональным поведением Бербок ставит под угрозу само существование Германии.

Ранее 27 января официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что МИД Германии следует прояснить позицию о статусе страны в конфликте на Украине.

По словам Захаровой, на заседании ПАСЕ в Страсбурге 24 января Бербок заявила, что страны Европы «ведут войну против России». Однако позже, комментируя ее слова, в посольстве Германии в РФ «Известиям» сказали, что поддержка киевского режима не делает ФРГ стороной конфликта.

25 января сообщалось, что правительство Германии объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. ФРГ готова сформировать два танковых батальона, а на первом этапе Берлин отправит роту из 14 танков. Первые боевые машины, по словам Писториуса, могут быть поставлены Украине примерно через три месяца.

Решение властей Германии вызвало неоднозначную реакцию внутри страны. Так, депутат бундестага Петр Быстрон обвинил канцлера ФРГ Олафа Шольца в том, что тот растоптал послевоенные принципы мира. Он напомнил, что лозунг «Никогда больше» означал отказ от поставок вооружений на территорию конфликтов.

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что поставки германских танков Leopard 2 Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии.