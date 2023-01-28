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Новые высоты: кому достался «Золотой орел»

В Москве прошла церемония вручения национальной премии в области кинематографии
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
В Первом павильоне киноконцерна «Мосфильм» в российской столице прошла торжественная церемония вручения национальной кинопремии «Золотой орел». Кто получил награду — в фотогалерее «Известий»
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Самой красивой парой на красной дорожке, по мнению светской прессы, стали Иван Янковский и Диана Пожарская. Иван выбрал для вечера темно синий смокинг, Диана – элегантное черное платье с акцентом на одно плечо. Образ дополнила сумка-шар, украшенная кристаллами. Иван стал лауреатом в номинации «Лучший актер» за главную роль в картине «Чемпион мира». Она, кстати, стала лучшим фильмом года по мнению критиков
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Самой красивой парой на красной дорожке, по мнению светской прессы, стали Иван Янковский и Диана Пожарская. Иван выбрал для вечера темно-синий смокинг, Диана — элегантное черное платье с акцентом на одно плечо. Янковский стал лауреатом в номинации «Лучший актер» за главную роль в картине «Чемпион мира». Она, кстати, стала лучшим фильмом года по мнению критиков
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Екатерина Климова
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Актриса Екатерина Климова за свою продолжительную карьеру была неоднократно номинирована на «Золотой орел», однако в этом году звезда присутствовала в качестве почетного гостя
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Бросалось в глаза черное платье с пикантным декольте Марины Зудиной. Дополнила образ накидка из полупрозрачной ткани. Актриса охотно позировала фотографам и была в прекрасном расположении духа. Кокетничая с журналистами, Зудина приговаривала: «Это все для вас».
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Бросалось в глаза черное платье с ярким декольте Марины Зудиной. Дополнила образ накидка из полупрозрачной ткани. Актриса охотно позировала фотографам и была в прекрасном расположении духа. Кокетничая с журналистами, Зудина приговаривала: «Это всё для вас».
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Наталья Бардо
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Актриса сериала «Исправление и наказание» Наталья Бардо выбрала для вечера атласное голубое платье с корсетом. Наряд смотрелся очень эффектно за счет насыщенного цвета и удачной фактуры. Платье создал бренд Rosario
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Егор Бероев и Ксения Алферова выбрали для вечера наряды в стиле Инь и Янь. Ксения отдала предпочтение благородному белому платью с перьями – очень похожее мы видели на ней на Московском международном кинофестивале 2021. Дополнила образ актриса с помощью ободка с крупной фигурой. Егор Бероев предпочел надеть черный классический смокинг и смотрелся очень мужественно.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Егор Бероев и Ксения Алферова выбрали для вечера наряды в стиле Инь и Ян. Ксения отдала предпочтение благородному белому платью с перьями — очень похожее мы видели на ней на Московском международном кинофестивале – 2021. Дополнила образ актриса с помощью ободка с крупной фигурой. Егор Бероев предпочел надеть черный классический смокинг и смотрелся очень мужественно
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Никита Ефремов, хоть и пришел на премию в гордом одиночестве, покинул ее уже в компании драгоценной статуэтки за игру в «Нулевом пациенте». Актер выбрал для триумфального вечера угольно-черный костюм.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Никита Ефремов, хоть и пришел на премию в гордом одиночестве, покинул ее уже в компании драгоценной статуэтки за игру в «Нулевом пациенте». Актер выбрал для триумфального вечера угольно-черный костюм
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Режиссер Денис Чернов забрал награду в номинации «Лучший анимационный фильм»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Актриса Лянка Грыу приехала поддержать коллег по цеху в зеленом платье с глубоким декольте
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Продюсер Анна Гаспарян забрала заветную статуэтку за Анну Михалкову. Актриса удостоилась премии в номинации «Лучшая актриса онлайн-сериала» за роль в «Алиса не может ждать»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Режиссеру Алексею Сидорову улыбнулась удача. Его кинокартина «Чемпион мира» стала лучшей режиссерской работой года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Светская львица Анна Калашникова
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Дарья Балабанова, ставшая лауреатом премии в номинации «Лучшая женская роль второго плана» за игру в фильме «Здоровый человек», позирует со статуэткой перед вспышками фотоаппаратов. Она обошла Елену Панову в «Сердце Пармы» и Ольгу Лапшину в «Огороде»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Актер Евгений Миронов, получивший премию в номинации «Лучшая мужская роль второго плана»
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Ведущими церемонии были Дарья Златопольская и актер Алексей Гуськов. Вечер начался с вручения премии за вклад в киноискусство талантливому режиссеру Владимиру Наумову посмертно. Орла забрала его супруга Наталья Белохвостикова из рук Карена Шахназарова
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