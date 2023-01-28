Новые высоты: кому достался «Золотой орел»

Самой красивой парой на красной дорожке, по мнению светской прессы, стали Иван Янковский и Диана Пожарская. Иван выбрал для вечера темно-синий смокинг, Диана — элегантное черное платье с акцентом на одно плечо. Янковский стал лауреатом в номинации «Лучший актер» за главную роль в картине «Чемпион мира». Она, кстати, стала лучшим фильмом года по мнению критиков