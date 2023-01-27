Минобороны: ВС России сорвали перевозки оружия ВСУ на фронт ракетным ударом

Массированный удар по системе энергетики Украины нанесли 27 января российские военные, сорвав тем самым перевозки вооружений и боеприпасов для Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Как уточнили в Минобороны РФ, с помощью ракет и беспилотников удалось поразить все назначенные объекты, которые обеспечивали функционирование предприятий оборонно-промышленного комплекса и транспорта.

«В результате удара сорваны перевозки вооружений и боеприпасов в районы боевых действий, в том числе поставленных странами НАТО», — подчеркнул на брифинге официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Также отмечается, что действия Вооруженных сил России помешали работе производственных предприятий по ремонту и восстановлению военной техники украинских войск.

Днем ранее, 26 января, киевская областная военная администрация сообщила о повреждении энергетической инфраструктуры в нескольких регионах Украины.

В тот же день в национальной компании «Укрэнерго» сообщили, что в результате ракетных ударов были повреждены объекты энергетической инфраструктуры в южном, центральном и юго-западном регионах Украины.

Утром 26 января на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. После этого украинские СМИ сообщили о взрывах в Киевской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской и Винницкой областях.

Глава одесской областной администрации Максим Марченко подтвердил прилеты по объектам энергетической инфраструктуры в регионе, отметив, что в Одесской области были повреждены два объекта критической энергетической инфраструктуры.

Российские войска наносят удары по украинским объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи с 10 октября прошлого года. Президент России Владимир Путин назвал это ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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