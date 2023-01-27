Путин поручил правительству уточнить методику образования цен на нефть

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 марта представить предложения по уточнению методики расчета цены на нефть и нефтепродукты для налогообложения. Об этом 27 января сообщили в пресс-службе Кремля.

«Представить предложения по уточнению методики определения цены на нефть и нефтепродукты, применяемой в целях налогообложения организаций нефтяной отрасли, для минимизации негативного влияния на доходы федерального бюджета с учетом особенностей формирования индикативных цен на нефть в условиях санкционных ограничений», — указано в одном из пунктов опубликованного пресс-службой списка поручений.

Кроме того, глава государства поручил утвердить паспорта инвестиционных проектов, которые софинансируются за счет средств Фонда национального благосостояния, предоставляемых по ставке не выше 1,5% годовых, и предусматривают обновление парка гражданских воздушных судов, строительство гражданского водного транспорта и их предоставление по договорам финансовой аренды (лизинга), заключаемым на льготных условиях.

Отмечается, что глава государства ожидает докладов по данным темам 1 марта и 15 февраля 2023 года соответственно. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее, 23 января, издание «Коммерсант» со ссылкой на источники написало, что Минэнерго подготовило проект постановления, в котором говорится, что юридические и физические лица РФ, поставляющие нефть на экспорт, не только будут «обязаны не допускать» в контрактах условия об ограничении стоимости, но их также обяжут следить за соблюдением иностранными покупателями, в том числе и трейдерами, агентами, выполнения этого требования при перепродаже российского энергоресурса. Предполагается, что проект будет согласован правительством РФ в ближайшее время. Источник в госорганах подтвердил «Известиям» информацию.

До этого, 11 января, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о том, что любые рестрикционные меры в отношении энергетической безопасности РФ будут встречать противодействие. Такое заявление пресс-секретарь президента РФ сделал в ответ на вопрос о действиях России в случае установления двух ценовых потолков на российские энергоресурсы со стороны стран G7 («большой семерки»).

С 5 декабря действует эмбарго на поставляемую морем нефть из России в ЕС. Страны ЕС установили регулируемый потолок стоимости поставляемой морским путем нефти из России на уровне $60 за баррель. Предполагается, что с 5 февраля начнет действовать европейское эмбарго на импорт российских нефтепродуктов, поставляемых по морю.