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В Коми сотрудники полиции спасли троих новорожденных медвежат

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Фото: МВД РФ
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Сотрудники полиции в Республике Коми спасли троих новорожденных медвежат, берлога которых была повреждена лесорубами. Об этом в пятницу, 27 января, сообщила журналистам официальный представитель МВД Ирина Волк.

В дежурную часть ОМВД России по Прилузскому району Коми обратился представитель лесозаготовительной организации. По его словам, недалеко от поселка Якуньёль нашли новорожденных медвежат. Далее он пояснил, что рабочие компании случайно нарушили медвежью берлогу при выполнении ночных работ по прокладыванию лежневки. Когда медвежат обнаружили, их перенесли в теплое место и вызвали полицию.

Как уточнила Волк, на место прибыли участковые уполномоченные полиции Максим Михеев и Василий Рубцов. Они забрали животных, доставили их в ближайший населенный пункт, где купили детское питание, и накормили.

Сейчас животных передали в Центр спасения медвежат-сирот в Тверской области.

17 сентября 2022 года в Приморье выпустили в тайгу четырех спасенных медвежат, оставшихся без мамы. Временно о них заботились специалисты из центра «Тигр». Они старались, чтобы медвежата сохранили свои инстинкты и смогли без проблем найти пропитание.

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