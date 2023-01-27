Реклама
Прямой эфир

Джабаров назвал раздражающим заявление Нуланд об ослаблении санкций против РФ

Джабаров: заявление Нуланд об условиях переговоров с РФ по Украине вызывает раздражение
0
Фото: Global Look Press/CNP/Sarahbeth Maney
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о смягчении санкции в отношении РФ ради серьезных переговоров по Украине при условии вывода войск, вызывает удивление и раздражение. Такое мнение выразил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в четверг, 26 января.

«Она [Нуланд] — главный архитектор и сценарист украинского майдана 2014 года — считает допустимым говорить о некой готовности США к смягчению антироссийских санкций и готовности к переговорам России с Украиной при соблюдении заранее неприемлемых для РФ условий», — написал он в своем Telegram-канале.

Новость дополняется.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023