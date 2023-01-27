Джабаров назвал раздражающим заявление Нуланд об ослаблении санкций против РФ

Заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о смягчении санкции в отношении РФ ради серьезных переговоров по Украине при условии вывода войск, вызывает удивление и раздражение. Такое мнение выразил первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в четверг, 26 января.



«Она [Нуланд] — главный архитектор и сценарист украинского майдана 2014 года — считает допустимым говорить о некой готовности США к смягчению антироссийских санкций и готовности к переговорам России с Украиной при соблюдении заранее неприемлемых для РФ условий», — написал он в своем Telegram-канале.



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