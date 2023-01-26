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США заявили о готовности ослабить санкции против России ради переговоров по Украине

Нуланд: США готовы ослабить санкции против России ради серьезных переговоров по Украине
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Фото: REUTERS/Andrew Kelly
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Вашингтон готов к смягчению санкций против Москвы ради серьезных переговоров по Украине. Об этом заявила 26 января заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

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«В контексте российского решения вести серьезные переговоры и вывести свои силы с Украины и вернуть территории я бы, разумеется, приветствовала бы ослабление санкций», — отметила она, выступая на слушаниях в сенате. Трансляция велась Independent.

Нуланд также добавила, что аналогичной позиции придерживается и госсекретарь Энтони Блинкен.

Кроме того, политик отметила, что США не успеют отправить свои танки Abrams на Украину к весне, когда ожидается активизация боевых действий. Она указала на то, что данные машины являются очень сложными и требуют значительной подготовки военных.

Ранее в этот день Блинкен указал, что США ввели визовые санкции против 531 представителя ВС РФ. Санкции введены якобы за действия, которые «угрожают или нарушают суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины».

Тогда же США ввели новые санкции против юридических и физических лиц из России. В новом списке более 15 физлиц, среди которых бизнесмены, политики и чиновники. Кроме того, в перечень дополнительно попало свыше 30 организаций.

До этого, 25 января, президент США Джо Байден объявил о поставках Украине 31 танка M1 Abrams. Он также заявил, что помощь будет сопровождаться поставками из других стран. Однако, как отмечают в администрации США, на поставку машин могут уйти месяцы.

Как отметил в этот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о контактах российского лидера с президентом Украины, Владимир Путин не общался с Владимиром Зеленским в течение последних нескольких лет. Последняя встреча двух лидеров состоялась в Париже в 2019 году на саммите в нормандском формате, после этого они несколько раз созванивались в феврале и июле 2020 года.

19 января Песков отметил, что чем раньше Украина заявит о своей готовности принимать требования российской стороны, тем быстрее разрешится конфликт.

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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