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США ввели новые санкции против юридических и физических лиц из России

Минфин США расширил санкции против юридических и физических лиц из РФ
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Фото: REUTERS/Nathan Howard
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США ввели новые санкции против юридических и физических лиц из России. Об этом 26 января сообщается на сайте минфина.

В новом списке более 15 физлиц, среди которых бизнесмены, политики и чиновники. Кроме того, в перечень дополнительно попало свыше 30 организаций.

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В декабре 2022-го минфин США заявил о введении санкций против бизнесмена Владимира Потанина, вице-премьера Андрея Белоусова и ряда российских губернаторов.

В том же месяце США ввели санкции в отношении трех российских структур, в том числе против Воздушно-космических сил России и командования военно-транспортной авиации России. По мнению Вашингтона, эти структуры якобы «причастны к приобретению иранских беспилотников».

Вместе с тем министр финансов России Антон Силуанов указал, что антироссийские санкции наносят ущерб экономике стран Европы, однако США от них только выигрывают.

В ноябре постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что санкции США бросают вызов системе международных отношений.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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