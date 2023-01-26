США ввели визовые санкции против 531 представителя ВС РФ. Об этом в четверг, 26 января, говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

Санкции введены якобы за действия, которые «угрожают или нарушают суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины».

«Эти действия поддерживают нашу цель — снизить способность Москвы вести <спецоперацию РФ по защите Донбасса>», — говорится на сайте Госдепа США.

Ранее в этот день США также ввели новые санкции против юридических и физических лиц из России. В новом списке более 15 физлиц, среди которых бизнесмены, политики и чиновники. Кроме того, в перечень дополнительно попали свыше 30 организаций.

В декабре 2022 года США ввели санкции в отношении трех российских структур, в том числе против Воздушно-космических сил России и командования военно-транспортной авиации России. По мнению Вашингтона, эти структуры якобы «причастны к приобретению иранских беспилотников». В июне того же года Штаты ввели визовые ограничения в отношении более чем 500 российских военных и чиновников.

В свою очередь министр финансов России Антон Силуанов отмечал, что антироссийские санкции наносят ущерб экономике стран Европы, однако США от них только выигрывают.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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