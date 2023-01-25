Песков подтвердил отсутствие контактов между Путиным и Зеленским

Президент России Владимир Путин не имел контактов и не общался с украинским коллегой Владимиром Зеленским в течение последних нескольких лет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Встреча двух лидеров состоялась в Париже в 2019 году на саммите в «нормандском формате». Путин тогда провел серию двусторонних встреч — с Зеленским, с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

С тех пор Путин и Зеленский несколько раз созванивались в феврале и июле 2020 года. После контактов между политиками не было.

«Верно», — ответил Песков на вопрос «РИА Новости», верно ли считать, что политики несколько лет не имели никаких контактов.

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