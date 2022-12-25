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Силуанов указал на выгоду США от санкций против России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Антироссийские санкции наносят ущерб экономике стран Европы, однако США от них только выигрывают, указал министр финансов России Антон Силуанов 25 декабря в беседе с телеканалом Asharq News.

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«По сути дела, что произошло? Произошло то, что американцы хотели реализовать, — их нефтегазовые поставки на рынок Европы увеличились. Но какой ценой для Европы? Ценой увеличения инфляции и снижения конкурентоспособности европейских предприятий. И те меры, и взрывы на «Северных потоках», и все эти ограничения сделаны для того, чтобы поставлять более дорогой для Европы сжиженный газ из Америки. Америке хорошо, Европе плохо», — пояснил он.

В ходе интервью Силуанов привел в пример основные макропоказатели РФ и тех стран, которые ввели санкции в отношении России.

Так, в России ожидается в этом году снижение динамики экономики менее чем на 3%, инфляция — чуть более 12%.

В то же время в западных странах инфляция бьет сорокалетние рекорды, тарифы на коммунальные услуги, цены растут значительно выше, чем в РФ, подчеркнул министр.

Силуанов добавил, что все обязательства, которые возложены на российский бюджет, исполняются вопреки санкциям.

Как отметил глава Минфина, сложно отрицать факт влияния зарубежных санкций на экономику России, однако эти же ограничения повредили в том числе и экономику стран Запада, а также поставили под угрозу продовольственную и энергетическую безопасность во всем мире.

«Говорить о том, что эти санкции повлияли на РФ, — да, конечно, они повлияли. Но на Запад они повлияли не менее, а может быть, даже и более болезненно, поэтому вопрос санкционной риторики — мне кажется, она всем поднадоела», — резюмировал Силуанов.

Также в интервью министр подчеркнул, что хоть России, возможно, и придется снизить добычу нефти, страна принципиально не станет поставлять ресурс в государства, которые будут придерживаться установленного Западом потолка цен. По словам Силуанова, РФ перенаправит экспорт в другие страны.

15 декабря президент России Владимир Путин заявил, что Европа путем введения санкций вызвала прежде всего скачок инфляции у себя же. По словам главы государства, власти Евросоюза признаются, что политика США ведет к деиндустриализации Европы. Он подчеркнул, что ЕС позволил Вашингтону «вытирать о себя ноги».

14 декабря глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила странам — членам ЕС согласовать ряд ответных мер на закон о снижении инфляции (IRA) США, который ставит европейские компании в невыгодное положение. Согласно новому закону, производители, которые будут использовать экологически чистые технологии и работать на территории США, получат щедрые государственные субсидии.

Глава МИД России Сергей Лавров 1 декабря указал, что США стремятся жить за счет других, они будут наживаться на экономическом и энергетическом кризисе в Европе. Министр отметил, что Европа «побежала» за США в их устремлении использовать ситуацию на Украине против России.

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