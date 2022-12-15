Путин перечислил последствия антироссийских санкций для ЕС

Президент России Владимир Путин в четверг, 15 декабря, на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что Европа путем введения санкций вызвала прежде всего скачок инфляции у себя же.

«Чего же добилась та же самая Европа введением ограничений? Прежде всего невиданного, как говорят экономисты, форсированного скачка инфляции в своем собственном доме, в еврозоне. В ноябре она составила в целом по еврозоне 10%, по некоторым странам вообще запредельные величины — 20 с лишним, 21,25», — сказал он.

По словам главы государства, власти Евросоюза признаются, что политика США ведет к деиндустриализации Европы. Он подчеркнул, что ЕС позволил Вашингтону «вытирать о себя ноги».

«Любопытное наблюдение, несмотря на санкции, за девять месяцев текущего года поставки основных товаров из России в страны ЕС выросли в 1,5 раза, совокупный российский экспорт увеличился на 42%, а профицит торговли в нашу пользу — в 2,3 раза, до $138 млрд», — рассказал российский лидер.

Он отметил, что ЕС продолжает потреблять российские товары и услуги, а «обратные потоки сдерживает» и ситуация таких дисбалансов не может продолжаться бесконечно.

«Напомню, что с введением санкций страны Запада пытались задвинуть Россию на периферию мирового развития. Но мы никогда не пойдем по пути самоизоляции и автаркии», — добавил президент РФ.

Как указал Путин, Москва, напротив, намерена расширять взаимодействие со всеми, кто в этом заинтересован, «кто четко понимает, где чужие, а где национальные, собственные интересы».

Накануне глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложила странам — членам ЕС согласовать ряд ответных мер на закон о снижении инфляции (IRA) США, который ставит европейские компании в невыгодное положение. Согласно новому закону, производители, которые будут использовать экологически чистые технологии и работать на территории США, получат щедрые государственные субсидии.

4 декабря председатель комитета по торговле в Европарламенте Бернд Ланге призвал подать жалобу на США во Всемирную торговую организацию из-за закона о снижении инфляции. Ланге добавил, что ЕС, в свою очередь, необходимо усилить поддержку своей промышленности, а также проверить, возможно ли снизить цены на электроэнергию для нее. Он подчеркнул, что сейчас они в 10 раз выше, чем в США.

Глава МИД России Сергей Лавров 1 декабря указал, что США стремятся жить за счет других, они будут наживаться на экономическом и энергетическом кризисе в Европе. Министр отметил, что Европа «побежала» за США в их устремлении использовать ситуацию на Украине против России.