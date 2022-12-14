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В ЕК предложили ответные меры на закон о снижении инфляции США

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Фото: Global Look Press/IMAGO/Dwi Anoraganingrum
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В ответ на закон о снижении инфляции (IRA) США, который может дискриминировать европейские компании, глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на саммите 15 декабря предложила странам-членам Евросоюза (ЕС) согласовать ряд ответных мер.

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Как написала фон дер Ляйен в своем письме главам государств и правительств ЕС, которое оказалось в распоряжении ТАСС, сейчас ЕС борется с комбинацией высоких цен на энергоносители в Европе и влиянием IRA.

Это обусловлено тем, что элементы IRA могут «нарушить правила игры» и дискриминировать европейские компании, в том числе посредством налоговых льгот и производственных субсидий.

В связи с этим фон дер Ляйен предложила «план из четырех пунктов для решения этой двойной задачи». Среди них — предложение смягчить правила государственной помощи в области возобновляемых источников энергии и «чистых технологий», следует из письма.

Накануне, 13 декабря, газета Le Figaro сообщила, что все больше европейских производственных компаний принимают решение вывести инвестиции из ЕС, чтобы начать развивать свой бизнес в США.

По информации издания, это связано с законом о снижении инфляции, согласно которому производители, которые будут использовать экологически чистые технологии и работать на территории США, получат щедрые государственные субсидии.

7 декабря, глава комитета бундестага по вопросам защиты климата и энергетики Клаус Эрнст (от партии «Левые») в беседе с «Известиями» заявил, что ФРГ и ЕС должны создать программу, эквивалентную американскому закону о снижении инфляции, чтобы обеспечить безопасность размещения предприятий и сделать производство устойчивым.

4 декабря председатель комитета по торговле в Европарламенте Бернд Ланге призвал подать жалобу на США во Всемирную торговую организацию из-за закона о снижении инфляции. Ланге добавил, что ЕС в свою очередь необходимо усилить поддержку своей промышленности, а также проверить, возможно ли снизить цены на электроэнергию для нее. Он подчеркнул, что сейчас они в 10 раз выше, чем в США.

Глава МИД России Сергей Лавров 1 декабря указал, что США стремятся жить за счет других, они будут наживаться на экономическом и энергетическом кризисе в Европе. Министр отметил, что Европа «побежала» за США в их устремлении использовать ситуацию на Украине против России.

23 сентября ведущий экономист информационно-аналитического центра TeleTrade Алексей Федоров рассказал «Известиям», что потери европейской экономики от потенциального переноса производства ряда отраслей, таких как сталь и удобрения, за пределы Евросоюза, в том числе в США, могут варьироваться от €10 млрд до €86 млрд в год, не считая стоимости «переезда» и строительства новых производственных мощностей.

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