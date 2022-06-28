США ввели визовые ограничения в отношении 500 российских военных и чиновников

США ввели визовые ограничения в отношении более чем 500 российских военных и чиновников. Об этом во вторник, 28 июня, сообщает американский минфин.

«Государственный департамент также объявил о шагах по введению визовых ограничений в отношении должностных лиц, которые, как считается, угрожали или нарушали суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины, в том числе в отношении более 500 военнослужащих Российской Федерации и должностных лиц Российской Федерации», — говорится в документе.

Кроме того, США расширили санкционный список по России, включив туда 57 россиян. В черный список добавили Тину Канделаки, гендиректора КамАЗа Сергея Когогина, экс-министра обороны РФ Анатолия Сердюкова с супругой и детьми, и других россиян. В список также добавили более 100 организаций.

О том, что США введут визовые ограничения в отношении российских чиновников днем ранее сообщили в Белом доме. Отмечалось, что американские власти также намерены ввести санкции против «частных военных компаний», ряда военных подразделений и чиновников на территориях Украины, взятых под контроль Вооруженными силами РФ.

22 июня руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс заявил, что CША намерены продолжать давление на Россию до завершения спецоперации.

Президент РФ Владимир Путин еще 12 мая заявил, что Россия успешно справляется с санкциями. При этом он отметил, что вводимые государствами рестрикции только провоцируют глобальный кризис.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Россией с 24 февраля спецоперацию по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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