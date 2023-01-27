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Сенатор Пушков скептично оценил заявление Нуланд об ослаблении санкций

Сенатор Пушков: Это известная позиция США и их давно сформулированные условия
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Фото: РИА Новости/Светлана Шевченко
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Никакого «нового сигнала» в заявлении заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд о возможном смягчении антироссийских санкций и готовности к переговорам сенатор Алексей Пушков не заметил. Она лишь в очередной раз повторила известную всем позицию Вашингтона.

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«Вот что она заявила: США готовы к смягчению санкций в контексте (т.е. при условии) решения России вести серьезные переговоры, вывести свои силы с Украины», — написал он 26 января в Telegram-канале.

По мнению сенатора, в этих словах нет ничего нового, это позиция США и их давно сформулированные условия, которые Нуланд повторила еще раз — «вид сбоку», заключил Пушков.

Ранее в этот день Нуланд сделала заявление, что Вашингтон готов к смягчению санкций против Москвы ради серьезных переговоров по Украине. Она также добавила, что аналогичной позиции придерживается и госсекретарь Энтони Блинкен.

Между тем, Блинкен указал, что США ввели визовые санкции против 531 представителя ВС РФ. Санкции введены якобы за действия, которые «угрожают или нарушают суверенитет, территориальную целостность или политическую независимость Украины».

Тогда же,26 января, США ввели новые санкции против юридических и физических лиц из России. В новом списке более 15 физлиц, среди которых бизнесмены, политики и чиновники. Кроме того, в перечень дополнительно попало свыше 30 организаций.

В декабре 2022 года США ввели санкции в отношении трех российских структур, в том числе против Воздушно-космических сил России и командования военно-транспортной авиации России. По мнению Вашингтона, эти структуры якобы «причастны к приобретению иранских беспилотников». В июне того же года Штаты ввели визовые ограничения в отношении более чем 500 российских военных и чиновников.

В свою очередь министр финансов России Антон Силуанов отмечал, что антироссийские санкции наносят ущерб экономике стран Европы, однако США от них только выигрывают.

Западные страны ужесточили антироссийские санкции в ответ на спецоперацию России по защите Донбасса, о которой президент Российской Федерации Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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