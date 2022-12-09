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Минфин США ввел санкции против командования Военно-транспортной авиации России
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Минфин США ввел санкции против командования Военно-транспортной авиации России

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Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU
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США в пятницу, 9 декабря, ввели санкции в отношении трех российских структур, в том числе против Воздушно-космических сил (ВКС) России и командования Военно-транспортной авиации России. Это следует из заявления на сайте американского минфина.

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В документе ведомства отмечается, что под санкции также подпали 924-й Государственный центр беспилотной авиации Минобороны и командование военно-транспортной авиации.

По мнению Вашингтона, эти структуры якобы «причастны к приобретению иранских беспилотников».

Кроме этого, США внесли российского производителя анимационных фильмов «Киноатис» в санкционный список по КНДР.

В этот же день сообщалось, что в общей сложности США ввели санкции против более 40 физических и юридических лиц в девяти государствах, в том числе в России. Ограничения введены также против Центральной избирательной комиссии РФ. В частности, главы ЦИК Эллы Памфиловой и других членов избиркома.

Также санкции введены в отношении юрлиц и граждан КНДР, Сальвадора, Гватемалы, Гвинеи, Ирана, Мали, Филиппин, Тибетского автономного округа Китая.

В прошлый раз, 14 ноября, США включили в антироссийский санкционный список 14 физических и 28 юридических лиц.

В июне минфин США расширил санкционный список россиян, в него попали, в частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, председатель совета директоров «Северстали» Алексей Мордашов, министр экономического развития России Максим Решетников, ряд бизнесменов и высокопоставленных госслужащих.

Комментируя свое присутствие в санкционном списке, Захарова отметила, что была уверена, что и так давно находится в этом перечне.

Западные страны вводят санкции против РФ после начала специальной операции по защите Донбасса, о которой было объявлено 24 февраля. Москва принимает ответные меры.

Так, только в сентябре МИД РФ опубликовал список подсанкционных лиц, в числе которых министр торговли Джина Раймондо и трое ее заместителей, а также актеры Шон Пенн и Бен Стиллер. Напомним, гражданам, находящимся под санкциями, запрещен въезд в РФ на постоянной основе.

Всего под персональными санкциями РФ в настоящий момент находится более 1 тыс. человек.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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