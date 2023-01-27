МИД Германии извинилось перед Африканским союзом за пост в Twitter

Министерство иностранных дел Германии извинилось перед Африканским союзом за шутку в посте о поездке главы российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Африку. Как пишет Spiegel 26 января, яблоком раздора стало шуточное высказывание о том, что Лавров едет туда не «смотреть на леопардов», а убеждать, что «партнеры Украины хотят уничтожить всё русское».

23 января российский министр прибыл с официальным визитом в Южно-Африканскую Республику (ЮАР), это была первая страна, которую он посетил в ходе своего «африканского турне». На следующий день в официальном аккаунте немецкого МИД появился смелый твит об этом.

Пресс-секретарь председателя комиссии Африканского союза Эбба Калондо ответила немцам напоминанием, что глава их ведомства Анналена Бербок также посещала Африку в середине января.

«Она приезжала посмотреть на животных? Или Африканский континент, его люди и дикая природа для вас просто шутка?» — написала Калондо.

Она призвала ФРГ перестать распространять «ужасающие клише» в целях геополитического усиления.

Следующим твитом немецкое МИД поспешило извиниться и подчеркнуло, что ценит своих африканских партнеров. Также было отмечено, что в их первом сообщении леопард обозначается эмодзи, и тогда имелись в виду не животные, а их боевые танки Leopard, поставок которых ожидают на Украине.

«Не извиняйтесь. Просто будьте осторожны. И уважайте нас, как мы уважаем вас»,— написала в ответ Калондо.

За день до этого правительство ФРГ объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. Германия готова сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин отправит Киеву роту из 14 танков. Первые боевые машины, по словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, могут быть поставлены Украине примерно через три месяца.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки танков Leopard 2 Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии.

Тогда же телеканал ABC со ссылкой на украинского чиновника сообщил, что уже 12 стран согласились на передачу Украине танков Leopard 2.

Военный эксперт Игорь Никулин 25 января в беседе с «Известиями» заявил, что поставки танков Leopard 2 на Украину радикально не повлияют на ход спецоперации РФ. Он отметил, что у российских военных с ними проблем не будет.

В последние недели Запад активно обсуждает возможность поставок Украине немецких танков Leopard 2 и другой бронетехники. Согласно международным правилам, ни одно государство не может передавать другому вооружения без согласия страны его производителя. До этого момента Германия воздерживалась дать соответствующее разрешение, несмотря на давление со стороны союзников.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.