Реклама
Прямой эфир
Армия
Пентагон оценил действия экипажа фрегата «Адмирал Горшков» в Атлантике
Происшествия
Украинские войска провели массированный обстрел ДНР ракетами из РСЗО
Общество
Глава «Росэнергоатома» Карчаа опроверг заявления МАГАТЭ о взрывах около ЗАЭС
Мир
Пентагон не считает отправку танков на Украину эскалацией конфликта
Экономика
Энергетики сообщили о возможности продавать золошлаковые отходы на бирже
Политика
Лавров указал на желание США и ЕС восстановить колониальную зависимость Африки
Культура
Организаторы «Золотой малины» вычеркнули 12-летнюю актрису из номинантов
Общество
В России попросили пресечь продажу бестабачных смесей в интернете
Политика
Лавров отметил неспособность гибридных войн Запада остановить развитие новых центров политсилы
Общество
Синоптики пообещали в Московском регионе небольшой снег 27 января
Культура
Две картины Гойи проданы на аукционе более чем за $16 млн
Экономика
Российские сервисы начали ограничивать прием онлайн-платежей из-за границы

МИД Германии извинилось перед Африканским союзом за пост в Twitter

Германия извинилась за пост в Twitter о поездке Лаврова в Африку
0
Фото: Commons.wikimedia.org/Jcornelius
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство иностранных дел Германии извинилось перед Африканским союзом за шутку в посте о поездке главы российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Африку. Как пишет Spiegel 26 января, яблоком раздора стало шуточное высказывание о том, что Лавров едет туда не «смотреть на леопардов», а убеждать, что «партнеры Украины хотят уничтожить всё русское».

Танковый наряд: насколько бронетехника эффективна в ходе СВО
Помогает бороться с артиллерией, поддерживает пехоту, бьет по стационарным целям

23 января российский министр прибыл с официальным визитом в Южно-Африканскую Республику (ЮАР), это была первая страна, которую он посетил в ходе своего «африканского турне». На следующий день в официальном аккаунте немецкого МИД появился смелый твит об этом.

Пресс-секретарь председателя комиссии Африканского союза Эбба Калондо ответила немцам напоминанием, что глава их ведомства Анналена Бербок также посещала Африку в середине января.

«Она приезжала посмотреть на животных? Или Африканский континент, его люди и дикая природа для вас просто шутка?» — написала Калондо.

Она призвала ФРГ перестать распространять «ужасающие клише» в целях геополитического усиления.

Следующим твитом немецкое МИД поспешило извиниться и подчеркнуло, что ценит своих африканских партнеров. Также было отмечено, что в их первом сообщении леопард обозначается эмодзи, и тогда имелись в виду не животные, а их боевые танки Leopard, поставок которых ожидают на Украине.

«Не извиняйтесь. Просто будьте осторожны. И уважайте нас, как мы уважаем вас»,— написала в ответ Калондо.

За день до этого правительство ФРГ объявило о решении передать Украине танки Leopard 2. Германия готова сформировать два танковых батальона, на первом этапе Берлин отправит Киеву роту из 14 танков. Первые боевые машины, по словам министра обороны Германии Бориса Писториуса, могут быть поставлены Украине примерно через три месяца.

Тогда же официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что поставки танков Leopard 2 Киеву не сулят ничего хорошего для отношений России и Германии.

Тогда же телеканал ABC со ссылкой на украинского чиновника сообщил, что уже 12 стран согласились на передачу Украине танков Leopard 2.

Военный эксперт Игорь Никулин 25 января в беседе с «Известиями» заявил, что поставки танков Leopard 2 на Украину радикально не повлияют на ход спецоперации РФ. Он отметил, что у российских военных с ними проблем не будет.

В последние недели Запад активно обсуждает возможность поставок Украине немецких танков Leopard 2 и другой бронетехники. Согласно международным правилам, ни одно государство не может передавать другому вооружения без согласия страны его производителя. До этого момента Германия воздерживалась дать соответствующее разрешение, несмотря на давление со стороны союзников.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023