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Лавров прибыл с рабочим визитом в ЮАР

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Фото: t.me/MID_Russia
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл с официальным визитом в Южно-Африканскую Республику (ЮАР). Об этом 23 января сообщил корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Как отметил журналист, Лаврову предстоит встреча с министром иностранных дел ЮАР Наледи Пандор.

Второй саммит и форум «Россия — Африка» пройдет с 26 по 29 июля

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что визит Лаврова в ЮАР станет первым в «африканском турне».

Среди наиболее вероятных тем переговоров — подготовка ко второму саммиту и экономическому форуму Россия — Африка. Он пройдет в Санкт-Петербурге с 26 по 29 июля. Кроме того, на встрече могут быть подняты актуальные вопросы взаимодействия в БРИКС, где в текущем году председательствует ЮАР, а также совместная работа на других международных площадках.

Предыдущий саммит «Россия — Африка» проходил в Сочи 23–24 октября 2019 года. На мероприятие прибыли власти более 40 стран африканского континента. Параллельно с саммитом проходил экономический форум при участии глав государств, представителей бизнеса и госструктур.

Ранее, 7 декабря, Лавров заявил, что пятерка стран БРИКС может превратиться в объединение 15–17 стран, если в нее будут приняты все, кто уже подал соответствующие заявки с желанием вступить в организацию. По его словам, формат РИК (Россия, Индия и Китай) в свое время дал путевку в жизнь «пятерке» БРИКС после присоединения Бразилии и ЮАР. Сейчас данная организация пользуется огромным влиянием.

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