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Работников на удаленке предупредили о повышенном риске тромбоза

Флеболог Тадевосян: у работников на удаленке повышается риск развития тромбоза
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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У сотрудников, работающих на удаленке, повышается риск развития тромбоза. Об этом «Известиям» рассказал врач-хирург, врач-флеболог, сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиника» Геворг Тадевосян.

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«Варикозная болезнь распространена на всех континентах, данная патология продолжает оставаться актуальной, и с каждым годом количество пациентов растет. За последние годы тенденция перехода на работу на дому, что требует как минимум восьмичасового пребывания в положении сидя, всё больше приводит к застойным явлениям, отекам нижних конечностей — как при наличии варикозной болезни, так и у здоровых людей. Таким образом, повышается риск застоя венозной крови в тканях голеней, что может привести к печальным последствиям», — предупредил врач.

По его словам, сидячий образ жизни даже при отсутствии варикозной болезни всё чаще стал приводить к тромбозам глубоких вен. При этом с развитием технологий стали доступны новые методы анализа свертываемости крови и выявления генетических наущений. Поэтому для анализа прогнозируемых осложнений обследование у флеболога должно включать не только ультразвуковое дуплексное сканирование (УЗДС) вен, но и лабораторную диагностику свертывающей системы крови.

«Как известно, основной помпой, разгоняющей венозную кровь от нижних конечностей к сердцу, является работа икроножных мышц, а постоянное пребывание в сидячем положении может нарушить данный механизм, приводя к замедлению тока венозной крови от нижних конечностей и в совокупности с другими факторами стать причиной тромбоза», — подчеркнул Тадевосян.

Для профилактики возможных осложнений врач рекомендовал носить эластический медицинский трикотаж и регулярно заниматься тренировкой голеней, что поможет разогнать кровь.

В декабре 2022 года флеболог рассказал о коварности варикоза, подчеркнув, что эта болезнь не вызывает острых болей, из-за чего многие пациенты страдают ею в течение десятилетий и рискуют пропустить опасные осложнения. По словам Тадевосяна, варикоз часто встречается именно у женщин, поскольку они подвержены частым гормональным изменениям, в том числе вследствие беременности, которые являются пусковым механизмом расширения вен нижних конечностей и малого таза.

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