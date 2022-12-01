Флеболог назвал опасные осложнения варикоза

Варикоз — это распространенное и опасное заболевание, которое на протяжении долгого времени может не вызывать острых симптомов, а при возникновении сильной боли уже требуется экстренное лечение. Об этом 1 декабря в беседе с «Известиями» предупредил врач-хирург, врач-флеболог, сердечно-сосудистый хирург «СМ-Клиника» Геворг Тадевосян.

«В современном мире, где развиты средства передвижения и человек ведет малоподвижный образ жизни, растет распространенность таких заболеваний, как варикозная болезнь. Данная патология присутствует на всех континентах независимо от пола, нации и места жительства», — указал специалист.

По его словам, эта болезнь часто встречается именно у женщин, поскольку они подвержены частым гормональным изменениям, в том числе вследствие беременности, которые являются пусковым механизмом расширения вен нижних конечностей и малого таза.

«Наличие варикозной болезни во время беременности может привести к таким грозным осложнениям, как тромбозы варикозных вен (восходящий варикотромбофлебит) и еще более жизнеугрожающим состояниям — не только для матери, но и для ребенка. Например, тромбозам глубоких вен (центральных) и тромбоэмболическим поражениям легких, где в 80% случаев источником отрыва тромба и попадания его в легочные артерии являются нижние конечности», — предостерег Тадевосян.

Как подчеркнул флеболог, варикозная болезнь коварна тем, что она как «бомба замедленного действия» — не вызывает острых болей, из-за чего многие пациенты страдают данной патологией в течение десятилетий. Острые боли возникают, когда наступают тромбозы разных локализаций. В этом случае требуется экстренное лечение, чтобы спасти жизнь человека и сохранить ее качество.

В то же время риск тромбозов у женщин с варикозной болезнью связан с приемом гормональных препаратов, которые назначаются гинекологом или принимаются самостоятельно. К числу факторов риска также относятся адинамия, сидячий образ жизни, ожирение, курение.

Врач уточнил, что при варикозной болезни применяется доступный, недорогой неинвазивный метод ультразвукового сканирования вен. Его рекомендуется выполнять хотя бы раз в год с консультацией флеболога.

«При выявлении варикозной болезни не стоит бояться, так как современные методы оперативного лечения уже не требуют ни наркоза, ни пребывания в круглосуточном стационаре. Они проводятся без разрезов и наложения швов, а вся операция может быть выполнена в течение нескольких часов за один визит к врачу, что значительно снижает риск осложнений», — добавил Тадевосян.

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