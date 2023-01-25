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Военкор «Известий» показал работу «Гиацинтов» на запорожском направлении

Военкор «Известий» Польшаков показал кадры работы «Гиацинтов» по позициям ВСУ на запорожском направлении
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Корреспондент «Известий» Роман Польшаков показал 25 января работу артиллеристов на запорожском направлении. Бойцы с помощью «Гиацинтов» обеспечивают российским подразделениям продвижение и ослабевают силы противника, нанося по нему точные удары.

«В основном по опорным пунктам работаем, чтобы они (украинские войска. — Ред.) залегли и пехота смогла занять эти «опорники» без огня противника», — рассказал журналисту военнослужащий с позывным Патриот.

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Артиллеристы не дают продохнуть украинским боевикам на минуту — «Гиацинты» работают практически постоянно. По словам военнослужащих, противник подтянул на запорожском направлении свои резервы — как личный состав, так и технику.

От этого и задач для российских бойцов стало больше, но это их не пугает, ведь точность у «Гиацинта» ювелирная. Зачастую достаточно и одного удара.

Ранее в среду врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что украинские войска готовятся к проведению контрнаступления на этом направлении. По его словам, в подконтрольной Киеву части региона находится около 40 тыс. солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В этот же день председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал о провале плана ВСУ по масштабному наступлению в Запорожской области благодаря российским войскам.

22 января в Минобороны РФ сообщили, что российские силы заняли более выгодные рубежи и позиции на запорожском направлении.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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