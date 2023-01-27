Злые языки: петербурженку осудили за сообщение в родительском чате

В Санкт-Петербурге суд приговорил к штрафу молодую мать, оскорбившую знакомую в родительском чате. Ее обязали выплатить пострадавшей 5 тыс. рублей. Подобные дела в России не редкость: брошенные в сердцах слова легко могут обернуться крупными санкциями. Подробности о том, как суды разбирают дела об оскорблениях, выясняли «Известия».

Штраф за «бомжиху»

Как рассказали в суде Санкт-Петербурга, поводом для разбирательства из-за оскорблений стал конфликт между женщинами, которые водят детей в один детский сад. Как-то раз, еще летом, Александра встретила знакомую у входа и поздоровалась — а та ее проигнорировала. Тогда женщина возмутилась и пожаловалась своей подруге Наталье, ребенок которой ходит в тот же садик. Александра записала голосовое сообщение, где высказала свое мнение о ситуации и назвала обидчицу «невоспитанной бомжихой» — якобы из-за неухоженного внешнего вида.

Злые языки_1 Фото: Global Look Press/Karl-Josef Hildenbrand

В октябре ее пригласили в родительский чат детсада, где состояло 16 человек. Там женщину ждал неприятный сюрприз: оказалось, что в нем разместили то самое «голосовое», которое кому-то переслала Наталья. Александра встретилась с общественным осуждением, а другая родительница, обидевшись, подала на нее в суд.

Суд счел, что такое сообщение оскорбило честь и достоинство потерпевшей, кроме того, оно противоречит нормам морали. Несмотря на то что сама Александра настаивала, что слово «бомжиха» не оскорбительное, ей назначили наказание в виде штрафа.

«Привет, братан»

В Петербурге нередко рассматривают гражданские дела из-за оскорблений. На этой неделе судья выписал штраф 3 тыс. рублей слесарю, который поздоровался с начальником словами «Привет, братан» и похлопал его по плечу.

Такую фамильярность рабочий позволил себе, потому что был недоволен своим руководством. Ему казалось, что его не ценили как сотрудника и платили маленькую зарплату.

Гендиректору фирмы приветствие не понравилось, и он обратился в суд. Истец настаивал на том, что его оскорбили (назвали уродом, чертом и отмороженным на всю голову) и пригрозили расправой. А «хлопки» были не просто «хлопками», а настоящим ударом в плечо — медики диагностировали ему закрытый перелом акромиального конца левой ключицы под вопросом, ушибы и гематомы.

До этого сотрудник СДЭК подал в суд на посетительницу, которая назвала его «одноглазым циклопом» за невыдачу заказа (она не предъявила паспорт). Кроме того, женщина вызвала полицию, и молодого человека до вечера продержали в отделении.

В суде петербурженка пыталась объясниться: она заявила, что циклоп — это всего лишь мифическое существо. Но судья отметил, что циклопы вообще-то обладают «жутковатой внешностью», потому сказанное действительно звучит как оскорбление. С женщины взыскали компенсацию морального вреда — 5 тыс. рублей.

Тонкости закона

Вы с компанией заходите в подъезд, и сосед ни с того ни с сего говорит «пару ласковых»? Или, ожидая в очереди, слышите ругательства в свой адрес? Ситуации могут быть разными — оскорбить может как знакомый, так и посторонний человек, говорит адвокат, управляющий партнер Коллегии адвокатов «Антонова и партнеры» Екатерина Антонова.

Понятие оскорбления раскрыто в ст. 5.61 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) — это «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей нормам морали форме».

— По смыслу закона, неприличной следует считать циничную, глубоко противоречащую правилам поведения в обществе форму унизительного обращения с человеком, — поясняет юрист Европейской юридической службы Степан Гибадулин.

Злые языки_6 Фото: Getty Images/Atstock Productions

За обычное оскорбление законодатель предусмотрел наказание в виде штрафа для граждан от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей. Если оскорбление содержится в публичном выступлении (в том числе с использованием интернета), ответчик может быть наказан штрафом от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, а если он является юридическим лицом — от 200 тыс. до 700 тыс. рублей.

Повторное совершение оскорбления влечет наложение административного штрафа в размере от 100 тыс. до 150 тыс. рублей либо дисквалификацию на срок до двух лет. Как и в других случаях, для привлечения к административной ответственности нужно установить вину человека.

— В своем решении суд всегда опирается на несколько факторов. Выражение «невоспитанная бомжиха» не является оскорблением как таковым — к ним обычно относятся нецензурные, бранные слова. Но в данном контексте суд, видимо, учел то, что сообщение появилось в чате, где было 16 человек, и эти слова могли так или иначе услышать дети. А само выражение использовалось в оскорбительном контексте — понятно, что женщина не является бомжом, у нее есть место жительства, а ребенок ходит в садик. Эти слова унижали ее честь и достоинство , — объяснила директор юридической фирмы «Архипова и Партнеры» Елена Архипова.

В суд за компенсацией

По словам Екатерины Антоновой, факт оскорбления подтвердить несложно, но для этого требуется совокупность доказательств. Это могут быть показания свидетелей (очевидцев), аудио- и видеозаписи, нотариально заверенные скриншоты сообщений (если вас обидели в мессенджере или соцсетях) и другие доказательства.

— Потерпевшему нужно указать время, дату и место события, привести сведения об очевидцах и доказать, что сказанное действительно было оскорблением. В этом может помочь специализированная экспертная организация, имеющая в штате лингвиста. Он сразу укажет, в какой именно фразе есть оскорбительный уклон, — указала Антонова.

С заявлением можно обратиться в прокуратуру по месту жительства (так как закон разъясняет, что эта категория дел относится к компетенции прокурора), в полицию или суд. Постановления о возбуждении дел об административной ответственности за оскорбление выносятся районными и городскими прокурорами. Рассматриваются такие постановления мировыми судьями.

Срок привлечения к административной ответственности за оскорбление составляет три месяца с момента его совершения. Далее человек освобождается от ответственности «по нереабилитирующим основаниям». В таком случае, несмотря на прекращение производства, человек может обратиться в суд за получением компенсации за моральный вред в гражданском порядке.

— Денежную компенсацию можно просить любую — на свое усмотрение. Другое дело, что судья в итоге утвердит сумму, которую посчитает нужной, исходя из своего видения ситуации и судебной практики, — отметил руководитель ЮК «Достигация» Артем Баранов.

Пример Басты и Децла

В случае с оскорблениями есть важный момент — информация, обидевшая человека, не должна соответствовать действительности. Не зря говорят: «на правду не обижаются», отмечает юрист Артем Баранов.

— Для наглядного понимания вспомним нашумевшее дело двух известных рэперов — Басты и Децла, — говорит собеседник «Известий». — Баста назвал Децла «лохматым чмом». Децл пошел в суд, где была проведена лингвистическая экспертиза словосочетания. Выяснилось, что смысл фразы — негативный, к Децлу не подходит, и в буквальном толковании он не является «лохматым чмом». Вследствие чего последний успешно выиграл суд и взыскал с Басты денежную компенсацию.

Злые языки_5 Рэпер Баста Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко

Кроме того, добавляет юрист, есть еще один практический нюанс: оскорбление должно быть вынесено в массы и привести к каким-либо негативным последствиям для человека. Проще говоря, в случае если два человека накричали друг на друга на кухне и этого никто больше не слышал — ссора «на кухне и останется».

Но если вас, например, публично назвали вором — а вы ни у кого ничего не крали, и у обидчиков нет доказательств обратного, здесь стоит защищать свои права. Ведь такая фраза наверняка может испортить репутацию и подорвать доверие окружающих.