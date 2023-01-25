Реклама
Прямой эфир
Мир
Во Франции обвинили НАТО в разворачивании мировой войны поставками танков Киеву
Общество
Сенатор Долгов призвал лишить Слепакова заработка
Армия
Балицкий заявил о подготовке ВСУ попытки контрнаступления на запорожском направлении
Мир
Зеленский привел в действие решение СНБО о санкциях против священников УПЦ
Политика
В Госдуме указали на раздвоение личности у киевского режима
Мир
Германия закупит по просьбе Украины устройство для поиска следов химоружия
Мир
В аэропорту Берлина отменили все рейсы из-за забастовки персонала
Мир
Правительство ФРГ подтвердило решение об отправке Украине танков Leopard 2
Общество
В Севастополе задержан участник запрещенного в РФ украинского батальона
Общество
Экс-депутата Илью Пономарева внесли в перечень террористов и экстремистов
Спорт
Теннисист Рублев проиграл Джоковичу в четвертьфинале Australian Open
Общество
В Москве приступили к отделочным работам на станции «Университет дружбы народов»
Сюжет:

Во Франции обвинили НАТО в разворачивании мировой войны поставками танков Киеву

Французский политик Филиппо: НАТО разворачивает третью мировую войну поставками танков Украине
0
Фото: Global Look Press/Dirk Waem
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лидер французской партии «Патриоты» и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо обвинил 25 января НАТО в разворачивании третьей мировой войны поставками танков Украине.

«Скоро объявят о поставке [президенту Украины Владимиру] Зеленскому танков Leopard и Abrams. План НАТО по третьей мировой войне разворачивается, а дураки аплодируют!» — написал он в Twitter.

Танковый наряд: насколько бронетехника эффективна в ходе СВО
Помогает бороться с артиллерией, поддерживает пехоту, бьет по стационарным целям

Филиппо добавил, что Франция всё еще может отступить от пути альянса и выбрать «деэскалацию и мир». Для этого, по мнению политика, Парижу необходимо бросить вызов НАТО и Евросоюзу.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен поставлять оружие Украине не только для обороны, но и чтобы добиться победы и забрать отошедшие территории. При этом он отметил, что НАТО якобы не было и не будет стороной конфликта.

В тот же день издание Der Spiegel сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц принял после продолжительного на него давление со стороны союзников решение о передаче Украине танков Leopard 2. Тогда же телеканал ABC со ссылкой на украинского чиновника сообщил, что уже 12 стран, имеющие на вооружении эти немецкие танки, согласились на их передачу Украине.

Согласно международным правилам, ни одно государство не может передавать другому вооружение без согласия страны его производителя. До этого момента Германия воздерживалась дать соответствующее разрешение.

Кроме того, газета The Wall Street Journal сообщила, что Белый дом склоняется к отправке на Украину «значительного количества» танков Abrams M1.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил в свою очередь что в случае передачи Киеву Abrams М1 американские танки будут уничтожены российскими военными, как и другая военная техника НАТО.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023