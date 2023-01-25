Во Франции обвинили НАТО в разворачивании мировой войны поставками танков Киеву

Лидер французской партии «Патриоты» и экс-депутат Европарламента Флориан Филиппо обвинил 25 января НАТО в разворачивании третьей мировой войны поставками танков Украине.

«Скоро объявят о поставке [президенту Украины Владимиру] Зеленскому танков Leopard и Abrams. План НАТО по третьей мировой войне разворачивается, а дураки аплодируют!» — написал он в Twitter.

Филиппо добавил, что Франция всё еще может отступить от пути альянса и выбрать «деэскалацию и мир». Для этого, по мнению политика, Парижу необходимо бросить вызов НАТО и Евросоюзу.

Накануне генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс должен поставлять оружие Украине не только для обороны, но и чтобы добиться победы и забрать отошедшие территории. При этом он отметил, что НАТО якобы не было и не будет стороной конфликта.

В тот же день издание Der Spiegel сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц принял после продолжительного на него давление со стороны союзников решение о передаче Украине танков Leopard 2. Тогда же телеканал ABC со ссылкой на украинского чиновника сообщил, что уже 12 стран, имеющие на вооружении эти немецкие танки, согласились на их передачу Украине.

Согласно международным правилам, ни одно государство не может передавать другому вооружение без согласия страны его производителя. До этого момента Германия воздерживалась дать соответствующее разрешение.

Кроме того, газета The Wall Street Journal сообщила, что Белый дом склоняется к отправке на Украину «значительного количества» танков Abrams M1.

Посол России в США Анатолий Антонов заявил в свою очередь что в случае передачи Киеву Abrams М1 американские танки будут уничтожены российскими военными, как и другая военная техника НАТО.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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