Политолог назвал возможный выход Турции из НАТО «огромным переполохом» для США

Возможный выход Турции из НАТО грозит «огромным переполохом» для альянса и, в частности, для США. Однако России «не нужно тешить себя большими надеждами». Об этом 25 января «Известиям» заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.

Ранее в этот день зампред партии «Родина» в Турции Этхем Санджак сказал, что его страна может принять решение о выходе из НАТО на фоне провокационных действий, направленных против страны.

«Нам не нужно тешить себя большими надеждами на то, что наш стратегический партнер просто так покинет НАТО. Тем более необходимо понимать, что современная глобальная геополитика далеко не всегда подразумевает самостоятельных решений даже от такого государства, которое претендует на роль регионального лидера», — сказал эксперт.

Денисов отметил, что официальной позиции Анкары по этому вопросу пока нет. Но если предположить, что власти Турции примут решение о выходе республики из НАТО, то это грозит «огромным переполохом».

«США сейчас необходимо сохранять видимость единства НАТО. Мы также знаем, что НАТО зачастую за последний год испытывала серьезные проблемы, например связанные с позицией Венгрии. Естественно, что если такие заявления со стороны Анкары будут сделаны, будут сделаны конкретные шаги, то это сильно дестабилизирует как внутреннюю ситуацию в альянсе, так и всю архитектуру безопасности, которую выстраивают США», — заключил политолог.

Накануне появилась информация о том, что трехсторонние переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО приостановлены на неопределенный срок по требованию Турции. Срок возобновления переговоров пока не определен. В свою очередь премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон высказал надежду на скорое восстановление диалога с Анкарой по вступлению в НАТО на фоне ухудшения отношений между странами.

За день до этого президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ждать поддержки своей заявки по вступлению в НАТО после того, как в Стокгольме прошли скандальные антитурецкие акции. В частности, акцию с сожжением Корана у посольства Турции Эрдоган назвал оскорблением как мусульман, так и прав и свобод всех людей.

Заявки на вступление в НАТО Швеция и Финляндия подали 18 мая 2022 года. В конце июня члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении.

В июне Анкара представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с признанными Анкарой террористическими организациями, включая РПК.